Ana Castela pesca pela primeira vez em viagem com Zé Felipe e família

Ana Castela aproveitou o domingo (28) em clima de descontração no Pantanal ao lado de Zé Felipe e dos pais do cantor, Leonardo e Poliana Rocha. Durante o passeio, a boiadeira viveu uma experiência inédita: pescou seu primeiro peixe. “Meu primeiro peixe”, escreveu em tom de comemoração nas redes sociais, onde também publicou registros do momento.

Com humor, Ana compartilhou até uma montagem feita por inteligência artificial para aumentar o tamanho da captura e brincou: “Peguei um tubarão, mas não coube na foto”. Zé Felipe reagiu com emojis de risada e um coração, enquanto ela ainda se impressionava com a pesca do sertanejo: “Olha o tamanho! O Zé pegou um enorme”, disse, admitindo ter medo de peixe.

A aproximação acontece em meio à divulgação da parceria musical Sua Boca Mente. Solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca, em maio deste ano, Zé Felipe tem sido constantemente associado à boiadeira. Ana, por sua vez, não assume publicamente um relacionamento desde o término com Gustavo Mioto, no fim de 2024.

Enquanto as especulações correm soltas, Poliana Rocha fez questão de mandar um recado de apoio. Em publicação recente, desejou felicidade ao filho e também à ex-nora. “Filho, neste novo capítulo da sua vida, que você encontre felicidade e realizações. Estarei sempre torcendo por você. Para minha ex-nora, desejo tudo de melhor nesta vida. Rivalidade é criada por vocês”, afirmou.