'É como se fosse um longo adeus', diz esposa de Bruce Willis sobre demência do ator

Emma Willis relata no livro e em entrevista como transformou o cuidado com Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal, em uma jornada de amor, aprendizado e busca por apoio. Ela revela os desafios, medos e a importância de dividir responsabilidades para proteger a família.

Folhapress
29/09/2025 11:15 ‧ há 2 horas por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emma Willis compartilha a experiência de cuidar do marido, Bruce Willis, que convive com a demência frontotemporal, no livro "O rumo inesperado: Como recuperar a força, a esperança e se reencontrar na jornada do cuidado", lançado no Brasil pela editora Bestseller.

 

Em entrevista ao Fantástico (Globo), Emma disse que cuidar do ator de 70 anos é como "um longo adeus, uma jornada que progride lentamente. Com o tempo, você percebe que precisará de mais ajuda e apoio".

A atriz contou que, no início, foi difícil identificar os sinais da demência: "A gente foi percebendo que tinha algo estranho na forma como o Bruce se comunicava. Quando era criança, ele tinha muita gagueira e foi superando isso ao longo dos anos para poder atuar. Quando a gagueira voltou, eu jamais poderia imaginar que aquilo era um sinal".

Willis havia sido diagnosticado com afasia em um primeiro momento, condição que compromete a capacidade de um indivíduo se comunicar e entender a linguagem escrita ou falada. A descoberta o levou a se afastar dos estúdios em março de 2022. Depois, um segundo diagnóstico revelou que o ator estava com demência.

Ela disse que chegou a duvidar do próprio casamento, porque não conseguia compreender certos comportamentos que o marido passou a ter. "Estou ficando louca?"

Com o diagnóstico fechado, ela disse que precisou de um tempo para assumir o papel de cuidadora: "Eu queria resolver tudo sozinha. Eu pensava, o Bruce é meu marido, meu amor, só eu posso fazer isso. Eu era muito resistente à ideia de aceitar ajuda"

Quando a doença foi avançando e Bruce precisou de mais cuidados, o neurologista a alertou: "'Cuidadores que não pedem ajuda e nem cuidam de si mesmos podem morrer antes das pessoas que eles amam'. Ouvir isso foi um choque de realidade porque eu não quero que as nossas filhas percam o pai e a mãe'".

O casal tem duas filhas, Mabel, 13, e Evelyn, 11. O ator também é pai de Rumer, 37, Scout, 34, e Tallulah, 31, do casamento com Demi Moore. Segundo Emma, as filhas dão grande apoio ao pai.

Bruce Willis já não vive com a família e mulher de ator lamenta críticas

Emma Heming Willis participou numa programa especial da ABC News que deu voz à demência e aos cuidadores de pessoas com este diagnóstico. Entretanto, na sua página de Instagram, ela reagiu às críticas de que foi alvo após revelar que Bruce Willis já não vive na casa de família, e que foi levado para outra casa onde recebe cuidados contínuos.

Notícias ao Minuto Brasil | 06:24 - 31/08/2025

