Famosos que interpretaram versões de si mesmos em filmes!

Quando atores interpretam a si mesmos, o público descobre um lado leve e bem-humorado das celebridades, que sabem rir da própria imagem e conquistar ainda mais simpatia

Getty Images

01/10/2025 11:45

Fama

Celebridades

Há algo realmente divertido em ver que nossos atores favoritos são capazes de tirar sarro de si mesmos. A ironia autorreferencial de interpretar a si próprio em uma produção mostra ao público que os astros e estrelas são pessoas reais e que não estão em um pedestal. Isso prova ainda que esses artistas são capazes de levar piadas na brincadeira, aumentando o seu carisma.

 

De comédias de terror a thrillers existenciais, alguns filmes apresentam performances interessantes de atores na pele de si mesmos: seja uma versão exagerada ou uma em que zombam de suas personalidades de celebridades.

Clique na galeria para conhecer ou relembrar os famosos que já viveram versões de si mesmas em filmes.

Parecem gays? Famosos que tiveram que se assumir héteros

De personagens queer a rumores persistentes, várias celebridades já precisaram esclarecer publicamente sua s-xualidade após especulações e interpretações equivocadas de fãs e da mídia

09:30 - 01/10/2025

