Notícias ao Minuto
Procurar

Famosos que deram o primeiro beijo da vida em cena

Nada cria um clima melhor do que toda uma equipe de filmagem assistindo

Anterior Seguinte
Galeria

34 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>TV Globo/Divulgação</p>

Notícias Ao Minuto
29/09/2025 15:23 ‧ há 4 horas por Notícias Ao Minuto

Fama

Celebridades

O primeiro beijo é uma coisa que a maioria de nós nunca esquece, em grande parte por causa do tempo pelo qual esperamos por isso e das expectativas que criamos. Mas quase sempre o primeiro beijo é estranho. Afinal, quase ninguém faz ideia do que está fazendo! E esse constrangimento é ainda maior para os atores que, antes mesmo de terem a oportunidade de dar uns beijinhos na vida real, ganham um beijo roteirizado para encenar na frente das câmeras. Receber um salário para fazer uma coisa tão boa até soa bem, mas, na prática, há muitas desvantagens em fazer isso na frente de uma equipe assistindo e de câmeras filmando.

Muitas estrelas, especialmente aquelas que começaram jovens, deram seu primeiro beijo enquanto atuavam no set de uma série, novela ou filme. Clique na galeria e descubra como foram os primeiros beijos dos famosos (e em que tramas)!

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Selena Gomez

Selena Gomez decide 'excluir' a mãe do seu casamento

2

fama

Berta Loran

Morre Berta Loran, atriz e comediante que marcou a TV brasileira, aos 99 anos

3

fama

Largados e Pelados

Quem é brasileira que usou vagina como isca em reality

4

fama

ESPN

Paulo Soares, icônico narrador e apresentador da ESPN, morre aos 63 anos

5

fama

Novelas

Grazi expõe atores veteranos que tiveram preconceito após BBB

6

fama

Bruce Willis

'É como se fosse um longo adeus', diz esposa de Bruce Willis sobre demência do ator

7

fama

Wagner Moura

Wagner Moura critica cobrança para que artistas se posicionem politicamente

8

fama

Justiça

Rapper Oruam deixa a prisão no Rio após 69 dias

9

fama

FERNANDA-LIMA

Fernanda Lima diz ter chamado especialista para falar de sexo com filhos adolescentes

10

fama

Celebridades

Famosos que deram o primeiro beijo da vida em cena