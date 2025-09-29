Famosos que deram o primeiro beijo da vida em cena

© <p>TV Globo/Divulgação</p>

O primeiro beijo é uma coisa que a maioria de nós nunca esquece, em grande parte por causa do tempo pelo qual esperamos por isso e das expectativas que criamos. Mas quase sempre o primeiro beijo é estranho. Afinal, quase ninguém faz ideia do que está fazendo! E esse constrangimento é ainda maior para os atores que, antes mesmo de terem a oportunidade de dar uns beijinhos na vida real, ganham um beijo roteirizado para encenar na frente das câmeras. Receber um salário para fazer uma coisa tão boa até soa bem, mas, na prática, há muitas desvantagens em fazer isso na frente de uma equipe assistindo e de câmeras filmando.

Muitas estrelas, especialmente aquelas que começaram jovens, deram seu primeiro beijo enquanto atuavam no set de uma série, novela ou filme. Clique na galeria e descubra como foram os primeiros beijos dos famosos (e em que tramas)!