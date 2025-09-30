O que aconteceu com Bill Murray?

© <p>Getty Images</p>

Há mais de 50 anos, Bill Murray nos faz rir alto com seu humor inexpressivo e sagacidade irônica. Um dos artistas mais icônicos e criativos do cinema, Murray fez sucesso na telinha com o popular 'Saturday Night Live' antes de aparecer em uma série de comédias aclamadas pela crítica e sucesso comercial, incluindo 'Clube dos Pilantras' (1980), 'Os Caça-Fantasmas' (1984) e 'Feitiço do Tempo' (1993). À medida que sua carreira amadureceu, Murray se aventurou no cinema independente, recebendo elogios por interpretar papéis mais dramáticos. Agora com mais de 70 anos, Bill Murray está de volta às telonas com 'O Esquema Fenício' e as risadas vão ser mais altas do que nunca.

Clique na galeria para apreciar este mestre da comédia.