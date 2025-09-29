J.K. Rowling chama Emma Watson de 'ignorante' em desabafo nas redes sociais

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais um capítulo da discussão pública que envolve a autora da saga "Harry Potter", J.K. Rowling, e a atriz Emma Watson. Rowling se manifesta publicamente contra pessoas trans em diversas ocasiões e incomoda artistas como a própria Emma e Daniel Radcliffe.

E nesta segunda (29), a escritora resolveu colocar mais lenha na fogueira ao compartilhar mais detalhes sobre a desgastada relação dela com a intérprete da personagem Hermione.

"Como outras pessoas que nunca viveram a vida adulta sem o conforto da riqueza e da fama, Emma tem tão pouca experiência da vida real que ignora o quanto é ignorante. Ela nunca precisará de um abrigo para moradores de rua, de um hospital público ou de um centro de atendimento a vítimas de estupro administrado pelo Estado", escreveu ela.

Na sequência, continuou a citar os privilégios da atriz. "Eu não era multimilionária aos 14 anos. Vivi na pobreza enquanto escrevia o livro que tornou Emma famosa. Portanto, entendo, pela minha própria experiência de vida, o que a destruição dos direitos das mulheres, da qual Emma participou com tanto entusiasmo, significa para mulheres e meninas sem os seus privilégios."

Há uma semana, Emma Watson havia falado sobre sua relação ambígua com J.K. Rowling em entrevista a um podcast britânico. Ela afirmou que não teria intenção de cancelar a autora nem apagar tudo o que viveu como protagonista da saga no cinema.

Vale lembrar que em março de 2025, Rowling escreveu no X que seu desentendimento com os artistas impactou negativamente em suas impressões sobre os filmes da franquia. Em junho, a autora comemorou uma decisão da Suprema Corte britânica sobre a definição de gênero baseada no sexo biológico.