Notícias ao Minuto
Procurar

Ju Isen passa pela 3ª cirurgia no rosto após ataque de cachorro

A influenciadora Ju Isen, de 40 anos, já passou por duas intervenções posteriores no Brasil para corrigir as deformidades causadas pela mordida; episódio deixou sequelas graves

Ju Isen passa pela 3ª cirurgia no rosto após ataque de cachorro

© Reprodução / Instagram / @juisen

Folhapress
29/09/2025 17:24 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

Emergência Médica

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quase um ano após ter sido atacada por um cão da raça Akita Inu durante a festa de Réveillon no México, a influenciadora Ju Isen, 40, se prepara para a terceira cirurgia de reconstrução facial.

 

O episódio deixou sequelas graves. Na noite do ataque, Ju perdeu parte do nariz e foi submetida a uma cirurgia emergencial no Hospital Ángeles, na Cidade do México.

Dias depois, contraiu uma infecção bacteriana e chegou a perder temporariamente o olfato. "Foram meses sem sentir cheiro de nada, e isso mexeu muito comigo. Até hoje lido com as marcas que ficaram no meu rosto", relatou.

A influenciadora já passou por duas intervenções posteriores no Brasil para corrigir as deformidades causadas pela mordida. Agora, encara a terceira operação com esperança de recuperar a harmonia facial. "É um processo doloroso, físico e emocional. Quero voltar a me olhar no espelho e me reconhecer de novo", disse.

O acidente transformou a forma como Ju lida com animais. "Aprendi da maneira mais dura que não dá para confiar em um cachorro que você não conhece. Essa experiência mudou minha vida para sempre".

Selena Gomez decide 'excluir' a mãe do seu casamento

Selena Gomez decide 'excluir' a mãe do seu casamento

Selena Gomez casou com Benny Blanco em uma romântica cerimônia que aconteceu este sábado, dia 27 de setembro, na Califórnia, nos Estados Unidos; um detalhe relacionado com a mãe da cantora chamou atenção

Notícias ao Minuto | 14:36 - 29/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Selena Gomez

Selena Gomez decide 'excluir' a mãe do seu casamento

2

fama

Berta Loran

Morre Berta Loran, atriz e comediante que marcou a TV brasileira, aos 99 anos

3

fama

Largados e Pelados

Quem é brasileira que usou vagina como isca em reality

4

fama

ESPN

Paulo Soares, icônico narrador e apresentador da ESPN, morre aos 63 anos

5

fama

Novelas

Grazi expõe atores veteranos que tiveram preconceito após BBB

6

fama

Bruce Willis

'É como se fosse um longo adeus', diz esposa de Bruce Willis sobre demência do ator

7

fama

Wagner Moura

Wagner Moura critica cobrança para que artistas se posicionem politicamente

8

fama

Justiça

Rapper Oruam deixa a prisão no Rio após 69 dias

9

fama

FERNANDA-LIMA

Fernanda Lima diz ter chamado especialista para falar de sexo com filhos adolescentes

10

fama

Celebridades

Famosos que deram o primeiro beijo da vida em cena