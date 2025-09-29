Notícias ao Minuto
Príncipe William vem ao Brasil em novembro para prêmio de sustentabilidade

William deve chegar ao Rio de Janeiro no dia 3 de novembro e a premiação está agendada para o dia 5, no Museu do Amanhã

© Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images

Folhapress
29/09/2025 16:24 ‧ há 3 horas por Folhapress

Fama

Família real

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O príncipe William, do Reino Unido, vem ao Brasil em novembro para apresentar um prêmio de sustentabilidade de sua fundação voltada a conservação ambiental, o Earthshot Prize. Será a primeira vez que a cerimônia será realizada na América Latina.

 

William deve chegar ao Rio de Janeiro no dia 3 e a premiação está agendada para o dia 5, no Museu do Amanhã. "É um marco histórico que reforça a importância do Brasil na agenda climática global", diz a fundação em seu site.

"Sede de mais de metade da amazônia e de um quinto da biodiversidade mundial, o Brasil é central para o movimento global em busca de soluções baseadas na natureza para reparar e restaurar nosso planeta", segue o texto.

A fundação diz que mais de 2.400 soluções ambientais estão concorrendo este ano, 232 delas baseadas na América do Sul e, destas, 142 no Brasil. O prêmio escolhe 15 das concorrentes, das quais 5 são premiadas com 1 milhão de libras esterlinas (cerca de R$ 7 milhões).

A cerimônia terá como mestre de cerimônia o apresentador Luciano Huck, da TV Globo, "reconhecido por seu profundo conhecimento com causas sociais e ambientais", conforme a fundação. Outros convidados e atrações ainda serão anunciados.

O evento ocorre às vésperas da COP30, a conferência das Nações Unidas para o clima, que será realizada em Belém, de 10 a 21 de novembro. Não há confirmação de que o príncipe William vá à capital paraense para o evento.

Selena Gomez casou com Benny Blanco em uma romântica cerimônia que aconteceu este sábado, dia 27 de setembro, na Califórnia, nos Estados Unidos; um detalhe relacionado com a mãe da cantora chamou atenção

Notícias ao Minuto | 14:36 - 29/09/2025

