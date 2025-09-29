Selena Gomez decide 'excluir' a mãe do seu casamento

© Instagram/Selena Gomez

Este sábado, dia 27 de setembro, Selena Gomez viveu um dos dias mais felizes da sua vida ao trocar alianças com Benny Blanco.

Apesar da cerimônia, que contou com a presença de 170 convidados conforme revelou a revista Vogue, ter sido repleta de momentos felizes houve um em particular queixou a mãe da cantora, Mandy Teefey, bastante desapontada.

É que a também empresária em vez de pedir à mãe que a levasse ao altar, preferiu antes que o lugar fosse ocupado pelo avô, David Cornett.

"A mãe e o padrasto da Selena ficaram arrasados por ela não ter escolhido a mãe para a levar até ao altar", disse uma fonte ao Daily Mail. "Em uma decisão chocante, ela escolheu o avô, David Cornett, para a levar até ao Benny", notou ainda.

A mesma fonte acrescentou que "David e a mulher, Debbie, não conseguiram conter as lágrimas de alegria quando a cantora lhe fez o pedido. A Selena tomou a decisão assim que começou a planejar o casamento".

A história de Teefey, de 49 anos, ficou conhecida pelos sacrifícios que fez para encorajar a filha a seguir a carreira de atriz e cantora. Selena Gomez nasceu quando ela tinha apenas 16 anos e educou-a enquanto mãe solteira.

Gomez, de 33 anos, trocou alianças com o produtor de música Blanco, de 37, em uma celebração que aconteceu num luxuoso hotel em Santa Barbara, na Califórnia.

Os convidados chegaram ao local na sexta-feira, dia 26, para um jantar especial de preparação para a cerimônia. As celebrações continuarão ainda pelo dia de hoje.

Os detalhes do casamento de Selena Gomez e Benny Blanco

Para além da família de Benny Blanco e Selena Gomez, diversos amigos do casal também assistiram a cerimônia, alguns muito conhecidos. Uma das maiores estrelas presente foi Taylor Swift (muito provavelmente acompanhada do noivo, Travis Kelce).

Martin Short, Steve Martin e Paul Rudd - com quem Selena contracena na série 'Only Murders In the Building', Paris Hilton, Ed Sheeran e Ashley Park també faziam parte da lista de convidados.

O hotel é um dos preferidos das estrelas de Hollywood e está longe de ser acessível a todas as carteiras. Uma noite custa mais de 3.000 euros (aproximandamente 17 mil reais). O espaço, vale a pena destacar, foi reservado para o fim de semana completo.

Selena Gomez foi muito elogiada pelo seu vestido de noiva. A artista usou uma criação e Ralph Lauren, com corte em V, que se destacou pela sua gola e costas à mostra.