Selena Gomez decide 'excluir' a mãe do seu casamento

Selena Gomez casou com Benny Blanco em uma romântica cerimônia que aconteceu este sábado, dia 27 de setembro, na Califórnia, nos Estados Unidos; um detalhe relacionado com a mãe da cantora chamou atenção

© Instagram/Selena Gomez

29/09/2025 14:36 ‧ há 5 horas por Notícias ao Minuto

Fama

SELENA-GOMEZ

Este sábado, dia 27 de setembro, Selena Gomez viveu um dos dias mais felizes da sua vida ao trocar alianças com Benny Blanco. 

 

Apesar da cerimônia, que contou com a presença de 170 convidados conforme revelou a revista Vogue, ter sido repleta de momentos felizes houve um em particular queixou a mãe da cantora, Mandy Teefey, bastante desapontada.

É que a também empresária em vez de pedir à mãe que a levasse ao altar, preferiu antes que o lugar fosse ocupado pelo avô, David Cornett.

"A mãe e o padrasto da Selena ficaram arrasados por ela não ter escolhido a mãe para a levar até ao altar", disse uma fonte ao Daily Mail. "Em uma decisão chocante, ela escolheu o avô, David Cornett, para a levar até ao Benny", notou ainda. 

A mesma fonte acrescentou que "David e a mulher, Debbie, não conseguiram conter as lágrimas de alegria quando a cantora lhe fez o pedido. A Selena tomou a decisão assim que começou a planejar o casamento".

A história de Teefey, de 49 anos, ficou conhecida pelos sacrifícios que fez para encorajar a filha a seguir a carreira de atriz e cantora. Selena Gomez nasceu quando ela tinha apenas 16 anos e educou-a enquanto mãe solteira. 

Gomez, de 33 anos, trocou alianças com o produtor de música Blanco, de 37, em uma celebração que aconteceu num luxuoso hotel em Santa Barbara, na Califórnia.

Os convidados chegaram ao local na sexta-feira, dia 26, para um jantar especial de preparação para a cerimônia. As celebrações continuarão ainda pelo dia de hoje. 

Os detalhes do casamento de Selena Gomez e Benny Blanco

Para além da família de Benny Blanco e Selena Gomez, diversos amigos do casal também assistiram a cerimônia, alguns muito conhecidos. Uma das maiores estrelas presente foi Taylor Swift (muito provavelmente acompanhada do noivo, Travis Kelce).

Martin Short, Steve Martin e Paul Rudd - com quem Selena contracena na série 'Only Murders In the Building', Paris Hilton, Ed Sheeran e Ashley Park també faziam parte da lista de convidados.

O hotel é um dos preferidos das estrelas de Hollywood e está longe de ser acessível a todas as carteiras. Uma noite custa mais de 3.000 euros (aproximandamente 17 mil reais). O espaço, vale a pena destacar, foi reservado para o fim de semana completo. 

Selena Gomez foi muito elogiada pelo seu vestido de noiva. A artista usou uma criação e Ralph Lauren, com corte em V, que se destacou pela sua gola e costas à mostra.

A cantora compartilhou fotos vestida de noiva. Ela escolheu um modelo frente única, com flores no pescoço e calda romântica. A grife Ralph Lauren foi responsável pela peça, assim como pelo terno do noivo, segundo a revista People.

Folhapress | 09:36 - 28/09/2025

