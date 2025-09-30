Otavio Augusto diz que está tudo resolvido entre ele e Grazi Massafera

© Divulgação / TV Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ator bastante querido por seus pares, Otavio Augusto foi acusado por Grazi Massafera de tê-la tratado com desdém no início de sua carreira. Ela o citou nominalmente ao lembrar os desafios e o preconceito que enfrentou na transição entre o posto de ex-BBB e os primeiros trabalhos como atriz.

Prestes a estrear na novela "Três Graças", Grazi disse ao jornal O Globo que durante as gravações de "Tempos Modernos" (2010), Otavio se recusou a contracenar diretamente com ela. "Ele não quis [contracenar] comigo. Fez a cena olhando para a parede e foi embora. E eu fiz sem ele. Isso aconteceu outras vezes", contou.

Em entrevista à Folha de S.Paulo intermediada por sua mulher, a também atriz Cristina Mullins, Otavio afirma que o que quer que tenha acontecido foi resolvido anos atrás entre os dois. Diz também que eles fizeram um bom trabalho juntos em outra novela ("A Lei do Amor", em 2016), e que ele admirou o trabalho de Grazi na série, o que disse ter falado a ela pessoalmente.

O ator não especificou a que série se referia, presume-se que seja "Verdades Secretas", de 2015. Por esse trabalho, Grazi foi indicada ao Emmy e, segundo a própria, a partir daí passou a ser respeitada como atriz. A trama levou o prêmio na categoria melhor novela.

De fato, na entrevista ao jornal carioca, ela narra uma tentativa de reconciliação, que partiu de Otavio, na época de "A Lei do Amor", um ano depois de "Verdades Secretas". "Ele pegou minha mão e disse: 'É uma honra trabalhar com você. Desculpa o que aconteceu'."

Procurado pela segunda vez para dar mais detalhes sobre o episódio, o ator disse, de novo por intermédio de Cristina, que não iria falar nada a mais do que havia dito anteriormente para não alimentar o assunto.