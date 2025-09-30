Notícias ao Minuto
Procurar

BBB 26 terá retorno de ex-participantes e 5 Casas de Vidro

BBB 26 terá ex-participantes de volta ao jogo, cinco casas de vidro espalhadas pelo Brasil, reservas em “laboratório” prontos para substituir brothers e três big fones controlados pelo público, prometendo a edição mais interativa e imprevisível da história do reality

BBB 26 terá retorno de ex-participantes e 5 Casas de Vidro

© Divulgação / TV Globo

Folhapress
30/09/2025 09:30 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

BBB

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Globo anunciou nesta segunda-feira (29) grandes mudanças para o BBB 26, como a participação de ex-BBBs que marcaram as últimas edições do programa.

 

Portanto, dessa vez, serão três grupos na casa: além de pipocas e camarotes, há uma nova categoria: os veteranos. Ex-BBBs marcantes das últimas edições retornam para se misturar aos novatos, prometendo estratégia e nostalgia.

OUTRAS NOVIDADES TAMBÉM FORAM ANUNCIADAS.

A temporada começará com cinco casas de vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil. De lá, o público elegerá quem, de fato, entrará no confinamento principal.

Substituição em tempo real. Pela primeira vez na história do programa, o público poderá substituir qualquer participante da casa. A vaga será conquistada por um grupo de reservas confinados em um "laboratório", um espaço extra onde, segundo a emissora, precisarão provar seu valor ao público para ganhar a chance de entrar no jogo.

Três big fones. A casa contará com três telefones. Caberá ao público decidir qual deles tocará e, mais do que isso, qual a mensagem que será transmitida aos brothers.

Promotores pedem mais de 11 anos de prisão para Sean “Diddy” Combs

Promotores pedem mais de 11 anos de prisão para Sean “Diddy” Combs

Promotores federais defendem que Sean “Diddy” Combs cumpra ao menos 11 anos de prisão e pague multa de US$ 500 mil após condenação por transporte de homens para encontros sexuais. Defesa pede pena de 14 meses, o que permitiria sua liberdade ainda em 2025

Notícias ao Minuto | 07:30 - 30/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Ariana Grande

Após críticas a Trump, Ariana Grande é ironizada pela Casa Branca

2

fama

Angélica Yetsei Torrini León

Atriz Angie Miller é detida no México após morte de músicos

3

fama

Selena Gomez

Selena Gomez decide 'excluir' a mãe do seu casamento

4

fama

Relacionamento

Nicole Kidman se separa de Keith Urban após 19 anos de casamento

5

fama

Relacionamento

Jennifer Lopez abre coração sobre divórcio de Ben Affleck

6

fama

Diddy Combs

Promotores pedem mais de 11 anos de prisão para Sean “Diddy” Combs

7

fama

Celebridades

Famosos que deram o primeiro beijo da vida em cena

8

fama

FERNANDA-LIMA

Fernanda Lima diz ter chamado especialista para falar de sexo com filhos adolescentes

9

fama

Redes Sociais

J.K. Rowling chama Emma Watson de 'ignorante' em desabafo nas redes sociais

10

fama

BBB

BBB 26 terá retorno de ex-participantes e 5 Casas de Vidro