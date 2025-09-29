Luciano Huck dá resposta ao vivo após ser chamado de chato por Craque Neto

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último domingo (28), Luciano Huck alfinetou ao vivo o Craque Neto. O apresentador do Domingão havia sido chamado de chato pelo colega da Band e não deixou barato. "Um salve especial ao Craque Neto, sempre tão educado e simpático", falou Huck.

Neto, no domingo anterior (22), havia debochado da programação da emissora concorrente. "Dificilmente eu assisto à Globo. Está passando esse negócio ridículo de Dança dos Famosos. Se tem um cara antipático na televisão é esse Luciano Huck. Nunca vi um cara tão chato", disse.

A declaração foi feita por Neto no programa Apito Final. Conhecido pelas frases polêmicas, o apresentador costuma criticar jogadores, técnicos, dirigentes de clubes e outras personalidades para além do universo futebolístico.

Datena, Guga Chacra e até Cátia Fonseca já foram vítimas da língua afiada do apresentador.