Variety aposta em vitória de Wagner Moura como melhor ator no Oscar

A Variety cita que "O Agente Secreto" pode ser indicado nas categorias de melhor filme e melhor filme estrangeiro, além da indicação de melhor ator

29/09/2025 21:48

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A revista americana Variety, especializada em entretenimento, está apostando na vitória de Wagner Moura na categoria de melhor ator no Oscar 2026.

 

A publicação acredita que Moura pode superar concorrentes como Leonardo DiCaprio e Dwayne Johnson. Segundo a revista, o brasileiro pode concorrer com DiCaprio ("Uma Batalha Após a Outra"), Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Ethan Hawke ("Blue Moon") e Dwayne Johnson ("Coração de Lutador").

Em meio às conversas [sobre as indicações], temos Wagner Moura do drama brasileiro 'O Agente Secreto', que pode ganhar uma tração significativa se o filme internacional da Neon decolar em outras categorias. Variety

A Variety aposta em outras duas indicações para o filme na premiação. Segundo a revista, "O Agente Secreto" pode ser indicado nas categorias de melhor filme e melhor filme estrangeiro. A Variety, no entanto, aposta nos títulos "Hamnet" e "Sentimental Value" para os prêmios em questão.

A revista The Hollywood Reporter aposta em cinco indicações para o filme. O crítico Scott Feinberg, que assina o texto, diz que o filme de Kleber Mendonça Filho, é um forte candidato para as categorias de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, melhor filme internacional e melhor ator, com Wagner Moura.

Premiado no Festival de Cannes, "O Agente Secreto" estreia nos cinemas brasileiros em 6 de novembro.

