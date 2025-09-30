Notícias ao Minuto
Jennifer Lopez abre coração sobre divórcio de Ben Affleck

A cantora disse ainda que o divórcio a fez desenvolver uma nova consciência sobre si mesma

Jennifer Lopez abre coração sobre divórcio de Ben Affleck

Folhapress
30/09/2025 11:30

Fama

Relacionamento

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Jennifer Lopez, 56, abriu o coração sobre o fim de seu casamento com Ben Affleck, 53, revelando como a separação foi um ponto de virada em sua vida pessoal.

 

Em entrevista ao CBS News, exibida no sábado (27), a atriz e cantora afirmou que, apesar da dor, o processo marcou um amadurecimento. "Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo, porque me mudou, me ajudou a crescer de maneiras que eu precisava crescer", declarou.

Lopez disse ainda que o divórcio a fez desenvolver uma nova consciência sobre si mesma. "Sou uma pessoa diferente agora do que era no ano passado", contou.

De acordo com o jornal El Nuevo Día, o período mais intenso do divórcio coincidiu com as gravações de O Beijo da Mulher-Aranha. Lopez estrelava o filme, enquanto Affleck assinava a produção. A artista contou que, mesmo entregando sua melhor performance diante das câmeras, enfrentava um verdadeiro turbilhão emocional fora dos sets.

"Foi uma época muito difícil. A cada momento em que interpretava o papel, eu estava tão feliz? e, ao voltar, tudo desmoronava. Eu me perguntava: 'Como posso lidar com isso?'", disse Jennifer Lopez.

