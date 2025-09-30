Após críticas a Trump, Ariana Grande é ironizada pela Casa Branca

Ariana Grande fez uma provocação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao questionar se os eleitores do republicano teriam visto alguma melhoria em suas vidas desde que ele assumiu o cargo. A declaração foi publicada nas redes sociais da cantora e rapidamente recebeu resposta da Casa Branca.
“Quero saber dos eleitores de Trump. Tenho uma pergunta sincera: já se passaram 250 dias. Agora que imigrantes foram violentamente separados de suas famílias, comunidades destruídas, pessoas trans culpadas por quase tudo e vivendo com medo, e a liberdade de expressão ameaçada, a vida de vocês melhorou?”, escreveu Ariana.
Imagem do 'A bit fruity pod' partilhada por Ariana Grande© Reprodução X
O porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, rebateu a crítica com uma referência a um dos sucessos da cantora. “Guarde suas lágrimas, Ariana (‘Save Your Tears’). As ações do presidente Trump acabaram com a crise inflacionária de Joe Biden e estão trazendo trilhões em novos investimentos”, declarou em comunicado ao New York Post.
Ariana foi apoiadora da democrata Kamala Harris na eleição presidencial de 2024, vencida por Trump. Desde a posse do republicano, em 20 de janeiro, suas políticas, especialmente as relacionadas à imigração, têm gerado polêmica.
O tema também levou outros artistas a se posicionarem. O cantor porto-riquenho Bad Bunny, por exemplo, excluiu os Estados Unidos de sua turnê mundial, alegando preocupação com a política migratória. Ele disse temer que agentes do ICE pudessem estar do lado de fora dos shows para fiscalizar e deportar imigrantes latinos que fossem ao evento.