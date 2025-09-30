Notícias ao Minuto
Procurar

Após críticas a Trump, Ariana Grande é ironizada pela Casa Branca

Ariana Grande questionou se apoiadores de Donald Trump tiveram melhorias na vida desde sua posse, citando políticas contra imigrantes e pessoas trans. A Casa Branca respondeu com ironia, dizendo que Trump encerrou a crise inflacionária e atraiu trilhões em investimentos

Após críticas a Trump, Ariana Grande é ironizada pela Casa Branca

© Reprodução

Notícias ao Minuto
30/09/2025 07:10 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Fama

Ariana Grande

Ariana Grande fez uma provocação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao questionar se os eleitores do republicano teriam visto alguma melhoria em suas vidas desde que ele assumiu o cargo. A declaração foi publicada nas redes sociais da cantora e rapidamente recebeu resposta da Casa Branca.

 

“Quero saber dos eleitores de Trump. Tenho uma pergunta sincera: já se passaram 250 dias. Agora que imigrantes foram violentamente separados de suas famílias, comunidades destruídas, pessoas trans culpadas por quase tudo e vivendo com medo, e a liberdade de expressão ameaçada, a vida de vocês melhorou?”, escreveu Ariana.

 

 Notícias ao Minuto Imagem do 'A bit fruity pod' partilhada por Ariana Grande© Reprodução X

O porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, rebateu a crítica com uma referência a um dos sucessos da cantora. “Guarde suas lágrimas, Ariana (‘Save Your Tears’). As ações do presidente Trump acabaram com a crise inflacionária de Joe Biden e estão trazendo trilhões em novos investimentos”, declarou em comunicado ao New York Post.

Ariana foi apoiadora da democrata Kamala Harris na eleição presidencial de 2024, vencida por Trump. Desde a posse do republicano, em 20 de janeiro, suas políticas, especialmente as relacionadas à imigração, têm gerado polêmica.

O tema também levou outros artistas a se posicionarem. O cantor porto-riquenho Bad Bunny, por exemplo, excluiu os Estados Unidos de sua turnê mundial, alegando preocupação com a política migratória. Ele disse temer que agentes do ICE pudessem estar do lado de fora dos shows para fiscalizar e deportar imigrantes latinos que fossem ao evento.

Selena Gomez decide 'excluir' a mãe do seu casamento

Selena Gomez decide 'excluir' a mãe do seu casamento

A cantora escolheu o avô, e não a mãe, para levá-la ao altar, decisão que gerou tensão familiar. O casamento reuniu 170 convidados em hotel de luxo em Santa Bárbara e contou com presenças como Taylor Swift e Ed Sheeran

Notícias ao Minuto | 06:30 - 30/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Ariana Grande

Após críticas a Trump, Ariana Grande é ironizada pela Casa Branca

2

fama

Angélica Yetsei Torrini León

Atriz Angie Miller é detida no México após morte de músicos

3

fama

Selena Gomez

Selena Gomez decide 'excluir' a mãe do seu casamento

4

fama

Berta Loran

Morre Berta Loran, atriz e comediante que marcou a TV brasileira, aos 99 anos

5

fama

Relacionamento

Nicole Kidman se separa de Keith Urban após 19 anos de casamento

6

fama

ESPN

Paulo Soares, icônico narrador e apresentador da ESPN, morre aos 63 anos

7

fama

Diddy Combs

Promotores pedem mais de 11 anos de prisão para Sean “Diddy” Combs

8

fama

Bruce Willis

'É como se fosse um longo adeus', diz esposa de Bruce Willis sobre demência do ator

9

fama

Celebridades

Famosos que deram o primeiro beijo da vida em cena

10

fama

FERNANDA-LIMA

Fernanda Lima diz ter chamado especialista para falar de sexo com filhos adolescentes