Atriz Angie Miller é detida no México após morte de músicos

A atriz e modelo venezuelana Angélica Yetsei Torrini León, conhecida no meio do entretenimento adulto como Angie Miller, foi detida no México em meio às investigações sobre o assassinato dos músicos colombianos B-King (Bayron Sánchez) e Regio Clown (Jorge Luis Herrera).

De acordo com publicações como El País e New York Post, a prisão aconteceu em 23 de setembro, conduzida pela Coordenação Geral de Combate ao Sequestro do Estado do México. O caso ocorreu um dia após os corpos dos artistas serem encontrados desmembrados e com sinais de tortura em Cocotitlán. A polícia ainda não esclareceu se Miller teve participação direta no crime nem qual seria o seu eventual envolvimento.

As vítimas, de 31 e 35 anos, desapareceram no dia 16 de setembro depois de frequentarem uma academia em Polanco, bairro nobre da Cidade do México. Segundo o jornalista Antonio Nieto, citado pela Univision, os corpos foram abandonados ao lado de uma placa supostamente assinada por um cartel local.

Na sexta-feira (26), o nome de Miller chegou a aparecer no Registro Nacional de Detenções, mas logo foi atualizado para “liberada”. Conforme o jornal El Tiempo, a decisão de soltura foi tomada por falta de provas suficientes para mantê-la presa, embora o inquérito permaneça em andamento.

Descrita pela imprensa como atriz, modelo e criadora de conteúdo adulto, a venezuelana de 29 anos soma mais de 140 mil seguidores no Instagram, onde compartilha regularmente fotos e vídeos sensuais. Em uma das postagens recentes, antes da descoberta dos corpos, ela pediu ajuda para localizar os músicos: “Preciso do seu apoio para trazer para casa @bkingoficial e @regioclownn! Vamos fazer nossos amigos voltarem para casa”.

O El País também destacou que existem indícios de um possível relacionamento amoroso entre Miller e B-King, mas essa informação não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.