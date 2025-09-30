Notícias ao Minuto
Procurar

Atriz Angie Miller é detida no México após morte de músicos

A atriz e modelo venezuelana Angie Miller foi presa durante as investigações sobre os assassinatos dos colombianos B-King e Regio Clown, encontrados desmembrados em Cocotitlán. Ela foi liberada por falta de provas, mas continua sob investigação; a imprensa aponta possível relação amorosa com uma das vítima

Atriz Angie Miller é detida no México após morte de músicos

© Reprodução- Instagram

Notícias ao Minuto
30/09/2025 06:48 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Fama

Angélica Yetsei Torrini León

A atriz e modelo venezuelana Angélica Yetsei Torrini León, conhecida no meio do entretenimento adulto como Angie Miller, foi detida no México em meio às investigações sobre o assassinato dos músicos colombianos B-King (Bayron Sánchez) e Regio Clown (Jorge Luis Herrera).

 

De acordo com publicações como El País e New York Post, a prisão aconteceu em 23 de setembro, conduzida pela Coordenação Geral de Combate ao Sequestro do Estado do México. O caso ocorreu um dia após os corpos dos artistas serem encontrados desmembrados e com sinais de tortura em Cocotitlán. A polícia ainda não esclareceu se Miller teve participação direta no crime nem qual seria o seu eventual envolvimento.

As vítimas, de 31 e 35 anos, desapareceram no dia 16 de setembro depois de frequentarem uma academia em Polanco, bairro nobre da Cidade do México. Segundo o jornalista Antonio Nieto, citado pela Univision, os corpos foram abandonados ao lado de uma placa supostamente assinada por um cartel local.

Na sexta-feira (26), o nome de Miller chegou a aparecer no Registro Nacional de Detenções, mas logo foi atualizado para “liberada”. Conforme o jornal El Tiempo, a decisão de soltura foi tomada por falta de provas suficientes para mantê-la presa, embora o inquérito permaneça em andamento.

Descrita pela imprensa como atriz, modelo e criadora de conteúdo adulto, a venezuelana de 29 anos soma mais de 140 mil seguidores no Instagram, onde compartilha regularmente fotos e vídeos sensuais. Em uma das postagens recentes, antes da descoberta dos corpos, ela pediu ajuda para localizar os músicos: “Preciso do seu apoio para trazer para casa @bkingoficial e @regioclownn! Vamos fazer nossos amigos voltarem para casa”.

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Angie Miller/Angelica torrini (@soyangiemilleroficial_)

O El País também destacou que existem indícios de um possível relacionamento amoroso entre Miller e B-King, mas essa informação não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

Nicole Kidman se separa de Keith Urban após 19 anos de casamento

Nicole Kidman se separa de Keith Urban após 19 anos de casamento

Nicole Kidman e Keith Urban se mudaram recentemente para Portugal e fontes próximas ao casal relataram que a decisão do término foi do cantor

Folhapress | 22:48 - 29/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Ariana Grande

Após críticas a Trump, Ariana Grande é ironizada pela Casa Branca

2

fama

Angélica Yetsei Torrini León

Atriz Angie Miller é detida no México após morte de músicos

3

fama

Selena Gomez

Selena Gomez decide 'excluir' a mãe do seu casamento

4

fama

Berta Loran

Morre Berta Loran, atriz e comediante que marcou a TV brasileira, aos 99 anos

5

fama

Relacionamento

Nicole Kidman se separa de Keith Urban após 19 anos de casamento

6

fama

ESPN

Paulo Soares, icônico narrador e apresentador da ESPN, morre aos 63 anos

7

fama

Diddy Combs

Promotores pedem mais de 11 anos de prisão para Sean “Diddy” Combs

8

fama

Bruce Willis

'É como se fosse um longo adeus', diz esposa de Bruce Willis sobre demência do ator

9

fama

Celebridades

Famosos que deram o primeiro beijo da vida em cena

10

fama

FERNANDA-LIMA

Fernanda Lima diz ter chamado especialista para falar de sexo com filhos adolescentes