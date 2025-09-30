Promotores pedem mais de 11 anos de prisão para Sean “Diddy” Combs

© MARIA ALEJANDRA CARDONA/AFP via Getty Images

Promotores federais dos Estados Unidos solicitaram nesta terça-feira (30) que o rapper e produtor musical Sean “Diddy” Combs seja condenado a pelo menos 11 anos de prisão, após ter sido considerado culpado em um processo envolvendo prostituição.

O pedido, encaminhado ao tribunal de Manhattan, recomenda uma pena mínima de 135 meses e o pagamento de multa de US$ 500 mil. A decisão final caberá ao juiz distrital Arun Subramanian, que deve anunciar a sentença na próxima sexta-feira (3).

Condenado em julho, Combs, de 55 anos, enfrenta até 20 anos de prisão. O júri o considerou culpado por transportar homens entre estados para encontros sexuais organizados por ele e regados a drogas, que envolviam suas namoradas. O artista era acusado de assistir, gravar em vídeo e se masturbar durante os eventos.

O veredito, no entanto, absolveu o fundador da gravadora Bad Boy Records das acusações mais graves — como tráfico sexual e extorsão — que poderiam levá-lo à prisão perpétua. A defesa já adiantou que pretende recorrer.

Na semana passada, os advogados do rapper pediram que a pena fosse limitada a 14 meses, sustentando que ele já cumpre prisão preventiva no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, desde setembro de 2024. Caso o juiz aceite, Combs poderia deixar a prisão ainda este ano.

Durante o julgamento, o Ministério Público apresentou relatos de duas ex-namoradas, que disseram ter sido coagidas a participar das chamadas “Freak Offs” e relataram agressões físicas e ameaças de perder apoio financeiro caso se recusassem. Essas declarações, porém, não foram suficientes para sustentar a acusação de tráfico sexual.

Sean Combs, figura central do hip-hop norte-americano, construiu uma carreira de sucesso nos anos 1990 e início dos anos 2000, mas enfrenta agora o momento mais delicado de sua vida pessoal e profissional.