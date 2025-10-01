Harry afirma que estão tentando sabotar reconciliação com a Família Real

© <p>Getty Images</p>

O porta-voz do Príncipe Harry insinuou que fontes anônimas estariam tentando sabotar a reconciliação entre a Família Real, após a cobertura da mídia sobre o encontro realizado em 10 de setembro de 2025 entre o Príncipe Harry e seu pai, o Rei Charles III. Os dois não ficavam juntos desde fevereiro de 2024 e, embora o porta-voz de Harry confirme o desejo de consertar a rixa entre eles, negou veementemente a alegação do The Sun de que o encontro foi excessivamente formal e distante.

Apesar do desejo público de Harry de reatar os laços familiares, as tensões permanecem, especialmente com o Príncipe William, que não viu o irmão durante a visita.

De fato, embora os dias de criança rebelde do Príncipe Harry tenham acabado, ele provou que ainda tem muita rebeldia dentro de si — de que outra forma se explicaria a renúncia aos deveres reais? Além disso, aos 41 anos, ainda há muito tempo para mais atos escandalosos!

Com isso em mente, relembre a vida (e as principais polêmicas) do Príncipe Harry.