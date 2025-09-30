Marido de Adriana Birolli sofre etarismo em comentários nas redes sociais

Notícias ao Minuto
A atriz Adriana Birolli e o diretor Ivan Zettel se casaram no último domingo (28), no salão de eventos Casa do Alto, no Rio de Janeiro

30/09/2025 19:45

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casamento entre a atriz Adriana Birolli, 38, e o diretor Ivan Zettel, 62, foi alvo de comentários maldosos nas redes sociais. Algumas pessoas têm usado a publicação de fotos da cerimônia para criticar a diferença de idade entre ambos.

 

"Esse é o pai dela ou o noivo?", perguntou uma seguidora. "Nossa, ela é tão linda. Achei que ele era pai dela", comentou outra. Esses foram alguns dos comentários que ainda constavam na publicação na manhã desta terça-feira (30).

Porém, a grande maioria dos fãs rebateu as mensagens. "Ninguém tem nada a ver com sua vida, viva o amor, sim", postou uma.

 
 
 
 
 
Uma publicação compartilhada por Adriana Birolli Oficial (@adrianabirolli)

"Quantos comentários maldosos, sem noção e infelizes. Existem pessoas mais amargas que tentam amargar a vida dos outros. Querida, sejam muito, mas muito felizes", desejou outro perfil. Nem Adriana nem Ivan se pronunciaram.

Ambos se casaram no último domingo (28), no salão de eventos Casa do Alto, no Rio de Janeiro. A cerimônia foi reservada a familiares e amigos próximos.

A noiva escolheu um vestido versátil do stylist Dudu Farias, feito com a colaboração da irmã da atriz, Letícia Birolli, segundo a assessoria.

Adriana e Ivan se conheceram nos bastidores de um trabalho. Os dois noivaram em 2023 e moram juntos desde 2020.

Ivan Zettel é diretor de televisão e trabalhou na direção de novelas da Globo e da Record como "Roda de Fogo", "Dono do Mundo", "Anos Rebeldes", "De Corpo e Alma", "O Cravo e a Rosa" e "A Padroeira".

