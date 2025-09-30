Missa de sétimo dia da filha de Schynaider ocorre hoje em São Paulo

© Reprodução- Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A missa de sétimo dia de Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura, ocorre nesta terça-feira (30). A cerimônia será na Paróquia São José, no Jardim Europa, em São Paulo, às 11h.

Anne Marie morreu na semana passada, vítima de uma parada cardíaca, aos 16 anos. Diagnosticada com miocardiopatia dilatada, patologia em que o coração começa a se expandir e vai perdendo as funções lentamente, ela havia recebido um transplante de coração em junho de 2022.

Nesta segunda-feira (29), a modelo disse estar sentindo uma dor "incomparável" após a perda da filha. "Escolho conscientemente, todos os minutos, a dar um passo de cada vez para a luz, para sair da angústia, para viver somente no legado da minha própria filha, que foi muito resiliente, guerreira e que passou por vários milagres até seu último dia de vida."

Ela ficou por seis meses na fila do transplante, e inspirou Faustão. Na época, Schynaider namorava João Silva, filho do apresentador que também passou por um transplante de coração.

Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 14 anos, Anne-Marie Garnero, que ficou seis meses esperando. escreveu Fausto Silva no Instagram, na época.

Anne era a filha mais velha do casamento de Schynaider Moura e Mário Bernardo Garnero. O ex-casal também tem as filhas Elle-Marie, 11, e Gioe-Marie, 9.