Ator pornô Austin Wolf recebe 19 anos de prisão por pornografia infantil

O ator enfrentava acusações de incitar um menor a participar de atividades sexuais ilegais e por manter um padrão de conduta sexual proibida

Folhapress
30/09/2025 16:35 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Justiça

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O ator pornô Justin Heath Smith, 44, conhecido como Austin Wolf, foi condenado a 19 anos de prisão pela justiça de Nova York, nos Estados Unidos, por acusações de pornografia infantil.

 

A sentença foi anunciada após o ator se declarar culpado das acusações em uma audiência realizada há três meses. Além da detenção, foi fixada uma multa de US$ 40.000.

Wolf enfrentava acusações de incitar um menor a participar de atividades sexuais ilegais e por manter um padrão de conduta sexual proibida. As autoridades revelaram que o ator tinha como alvos crianças de até 7 anos, sendo acusado de organizar encontros com menores, além de solicitar, distribuir e possuir mais de 1,2 mil arquivos de pornografia infantil, incluindo vídeos de bebês e crianças pequenas sendo abusadas.

A prisão de Wolf ocorreu em junho de 2024, após uma operação policial. Durante a investigação, o FBI marcou um encontro com Wolf, que acreditava estar em contato com o pai de uma criança de 7 anos, a qual seria levada para um ato sexual. Além disso, ele foi flagrado utilizando um aplicativo de mensagens para trocar conteúdo ilegal com outro suspeito investigado pelas autoridades.

