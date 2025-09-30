Notícias ao Minuto
Procurar

Josh Hartnett sofre acidente de carro após gravações no Canadá e é levado ao hospital

Josh Hartnett foi levado para hospital depois de ter sofrido um acidente de carro. O ator, de 46 anos, voltava das gravações de uma série no Canadá na madrugada da última quinta-feira

Josh Hartnett sofre acidente de carro após gravações no Canadá e é levado ao hospital

© Getty Images

Folhapress
30/09/2025 18:15 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Emergência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Josh Hartnett, 46, viveu um susto na madrugada da última quinta-feira (25) ao se envolver em um acidente de trânsito no Canadá. O ator, conhecido por sucessos como "Pearl Harbor" (2001) e "Oppenheimer" (2023), voltava das gravações de uma série da Netflix quando o carro em que estava colidiu com uma viatura da Royal Newfoundland Constabulary (RNC), a polícia local.

 

Segundo comunicado oficial da RNC, a batida ocorreu por volta da 1h da manhã, em um cruzamento.

O impacto causou "danos significativos" em ambos os veículos. Hartnett, que estava em um SUV conduzido por um motorista de 59 anos, foi levado ao hospital com ferimentos leves. O policial que dirigia a viatura também precisou de atendimento médico por precaução.

A notícia rapidamente ganhou repercussão na imprensa internacional. Hartnett, que atualmente mora no Reino Unido com a esposa, a atriz Tasmin Egerton, e os quatro filhos, havia passado anos longe dos holofotes antes de retomar a carreira em produções de destaque.

Recentemente, ele esteve no elenco de Oppenheimer, longa premiado de Christopher Nolan, e também apareceu em gravações da série Verity, em Nova York, ao lado de Dakota Johnson. O projeto canadense que o trouxe de volta às ruas do país ainda não teve maiores detalhes divulgados pela Netflix.

Apesar do susto, fontes próximas ao ator afirmam ao TMZ que seu estado de saúde é estável e que ele deve retomar as filmagens nos próximos dias.

Maior influencer do mundo dá US$ 500 mil para homem fugir de casa em chamas

Maior influencer do mundo dá US$ 500 mil para homem fugir de casa em chamas

Criticado, o youtuber garantiu que o desafio 'Você se arriscaria a morrer?' foi totalmente controlado e não representou risco ao participante, que levou R$ 1,7 milhão

Folhapress | 15:36 - 30/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Ariana Grande

Após críticas a Trump, Ariana Grande é ironizada pela Casa Branca

2

fama

Polêmica!

Otavio Augusto diz que está tudo resolvido entre ele e Grazi Massafera

3

fama

Angélica Yetsei Torrini León

Atriz Angie Miller é detida no México após morte de músicos

4

fama

BBB

BBB 26 terá retorno de ex-participantes e 5 Casas de Vidro

5

fama

Relacionamento

Jennifer Lopez abre coração sobre divórcio de Ben Affleck

6

fama

Selena Gomez

Selena Gomez decide 'excluir' a mãe do seu casamento

7

fama

Luto

Missa de sétimo dia da filha de Schynaider ocorre hoje em São Paulo

8

fama

Hollywood

O que aconteceu com Bill Murray?

9

fama

Emergência

Josh Hartnett sofre acidente de carro após gravações no Canadá e é levado ao hospital

10

fama

Diddy Combs

Promotores pedem mais de 11 anos de prisão para Sean “Diddy” Combs