Josh Hartnett sofre acidente de carro após gravações no Canadá e é levado ao hospital

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Josh Hartnett, 46, viveu um susto na madrugada da última quinta-feira (25) ao se envolver em um acidente de trânsito no Canadá. O ator, conhecido por sucessos como "Pearl Harbor" (2001) e "Oppenheimer" (2023), voltava das gravações de uma série da Netflix quando o carro em que estava colidiu com uma viatura da Royal Newfoundland Constabulary (RNC), a polícia local.

Segundo comunicado oficial da RNC, a batida ocorreu por volta da 1h da manhã, em um cruzamento.

O impacto causou "danos significativos" em ambos os veículos. Hartnett, que estava em um SUV conduzido por um motorista de 59 anos, foi levado ao hospital com ferimentos leves. O policial que dirigia a viatura também precisou de atendimento médico por precaução.

A notícia rapidamente ganhou repercussão na imprensa internacional. Hartnett, que atualmente mora no Reino Unido com a esposa, a atriz Tasmin Egerton, e os quatro filhos, havia passado anos longe dos holofotes antes de retomar a carreira em produções de destaque.

Recentemente, ele esteve no elenco de Oppenheimer, longa premiado de Christopher Nolan, e também apareceu em gravações da série Verity, em Nova York, ao lado de Dakota Johnson. O projeto canadense que o trouxe de volta às ruas do país ainda não teve maiores detalhes divulgados pela Netflix.

Apesar do susto, fontes próximas ao ator afirmam ao TMZ que seu estado de saúde é estável e que ele deve retomar as filmagens nos próximos dias.