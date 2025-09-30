Notícias ao Minuto
Hailey Bieber posa sensual e recebe elogios de estrelas da moda

"Isso é quente", escreveu Paris Hilton; "A mãe do Jack está com tudo", disse Gigi Hadid sobre as fotos da modelo postada nas redes sociais

© Getty Images

Folhapress
30/09/2025 22:30 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

REDES-SOCIAIS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Hailey Bieber, 28, foi conferir um desfile da grife francesa Yves Saint Laurent durante a Semana de Moda de Paris. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o look usado por ela: um vestido de caimento leve e amarelo, semelhante a uma camisola de tecido acetinado, bastante curto.

 

Ao publicar as imagens mais sensuais nas redes, recebeu elogios de estrelas internacionais. "Isso é quente", escreveu Paris Hilton. "A mãe do Jack está com tudo", disse Gigi Hadid.

Com caras e bocas, a esposa de Justin Bieber posou com grandes botas pretas de salto longo.

E se o assunto é marca, Hailey entende. Em maio, a Rhode, marca de maquiagem e skincare da modelo, foi adquirida pela Elf Beauty por US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,6 bilhões), dando à varejista de cosméticos acesso a uma linha de produtos endossada por celebridades que se tornou popular entre consumidores da geração Z e millennials.

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)


A Elf informou que pagaria aos acionistas da Rhode US$ 800 milhões em uma combinação de dinheiro e ações, além de um potencial "earnout" adicional de US$ 200 milhões, sujeito a certas condições relacionadas ao desempenho.

Jennifer Lopez abre coração sobre divórcio de Ben Affleck

Jennifer Lopez abre coração sobre divórcio de Ben Affleck

A cantora disse ainda que o divórcio a fez desenvolver uma nova consciência sobre si mesma

Folhapress | 11:30 - 30/09/2025

