Alexandre Nero e Carolina Dieckmmann gravam cenas finais de 'Vale Tudo'

© AgNews

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A reta final de "Vale Tudo" promete emoções fortes aos telespectadores. Alexandre Nero, 55, e Carolina Dieckmmann, 47, foram flagrados nesta terça-feira (30) em uma das gravações mais aguardadas da novela.

Na cena, Marco Aurélio, personagem de Nero, aparece algemado ao lado de Leila (Dieckmmann), pouco antes de embarcar em um jatinho. O momento, repleto de tensão, deve surpreender os fãs que acompanham o remake.

O motivo da prisão do diretor da TCA, no entanto, ainda não foi revelado. Embora Marco Aurélio e Leila sejam corruptos e tenham ligação com esquemas de lavagem de dinheiro, ambos também figuram entre os principais suspeitos do assassinato de Odete Roitman (Débora Bloch). A cena da morte da empresária, uma das mais icônicas da teledramaturgia brasileira, deve ser exibida na próxima segunda-feira (6).

As gravações já mostraram o corpo da vilã deixando o hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A filmagem, realizada na semana passada, reuniu parte do elenco e atraiu dezenas de curiosos para a porta do tradicional local. O mistério sobre o verdadeiro culpado seguirá até o último capítulo, marcado para ir ao ar no dia 17 de outubro.

Com direção de Amora Mautner, o remake será sucedido por Três Graças, a próxima novela das 21h, que estreia em 20 de outubro.