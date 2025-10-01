Polícia afirma que jovem descoberta em carro de D4vd estava morta havia semanas

© Getty e reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Celeste Rivas, jovem de 15 anos encontrada morta em um Tesla registrado no nome do cantor D4vd, teria morrido há algumas semanas quando seu corpo foi descoberto em um estacionamento no dia 8 de setembro. A informação é do The Guardian.

"Nós sabemos que o Tesla já estava estacionado há algumas semanas, então é muito provável que Celeste Rivas estivesse morta já há algumas semanas antes da descoberta de seu corpo", disse Scot Williams, chefe do departamento de polícia de Los Angeles.

Segundo o ABC News Los Angeles, o carro de D4vd foi multado em um estacionamento de Hollywood em 3 de setembro, cinco dias antes da descoberta do corpo, depois de ultrapassar a norma do bairro de permanência máxima de três dias. Depois que Rivas foi encontrada, moradores da região disseram que o veículo permaneceu ali por mais de um mês.

Na semana passada, avaliações médicas já haviam determinado que a garota "aparentava já estar morta por um longo período de tempo antes de ter sido encontrada". Williams também afirmou que nenhuma causa de morte havia sido identificada até aquele momento. "Não temos certeza se alguém tem qualquer culpa criminal pela morte dela [Rivas] para além da ocultação de seu corpo", disse o policial.

Também na semana anterior, o TMZ noticiou que as autoridades fizeram uma operação de 12 horas na casa de D4vd, onde encontraram uma foto íntima e um vídeo em que o artista e Rivas aparecem juntos. Foram também identificados vestígios de sangue como possíveis indícios de violência.

De acordo com fontes próximas ao caso, os registros encontrados reforçam a hipótese de que a vítima e o cantor mantinham uma relação próxima antes do crime.

Em entrevista ao TMZ, a mãe de Rivas disse que a filha estava desaparecida há mais de um ano e que ela namorava um homem chamado David. Além disso, uma canção de D4vd que vazou na internet em 2023 descrevia uma paixão por uma garota chamada Celeste.

D4vd não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas sua assessoria diz que ele não teve qualquer envolvimento com a morte de Rivas e que o músico está colaborando com as autoridades.

O rapper veio ao Brasil em junho para divulgar o lançamento de seu álbum "Withered", com o qual estava em turnê nos Estados Unidos, cancelada em 19 de setembro em função das investigações. Apesar do caso, D4vd ainda está confirmado para o Lollapalloza Brasil de 2026.