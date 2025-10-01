Notícias ao Minuto
Ex-atriz da Globo, Cássia Linhares faz alerta após pegar infecção alimentar

Atriz relatou ter sido internada após intoxicação alimentar e alertou seguidores sobre os riscos de carnes e peixes crus, reforçando a importância de cuidados para evitar contaminações

01/10/2025 10:45 ‧ há 2 horas por Folhapress

(FOLHAPRESS) - A atriz Cássia Linhares, 51, usou as redes sociais para alertar os fãs sobre os riscos de infecção alimentar causada por alimentos crus.

 

Cássia, que esteve em novelas como "Malhação", na Globo, e "Milagres de Jesus", na Record, disse que já foi a segunda vez em que adoeceu esse ano. "Cuidado com os crus. Carnes, principalmente, e os peixes", escreveu.

A atriz apareceu deitada em uma cama, ofegante e suada em um vídeo. "Não tem mais como comer cru. Ontem fiquei internada tomando soro, não estou conseguindo comer. Estou fora de órbita. Estou horrível. Vocês precisam se cuidar", alertou.

"É a segunda vez que me acontece isso esse ano", acrescentou Cássia.

Alimentos crus são mais suscetíveis à contaminação por bactérias como a e. coli, salmonella e listeria. A Organização Mundial da Saúde recomenda que carnes, peixes e ovos sejam bem cozidos antes do consumo.

Polícia afirma que jovem descoberta em carro de D4vd estava morta havia semanas

Polícia afirma que jovem descoberta em carro de D4vd estava morta havia semanas

Adolescente de 15 anos foi encontrada morta dentro do carro em 8 de setembro, mas polícia suspeita que ela já estivesse sem vida havia semanas; investigações apontam possível relação próxima com o rapper D4vd

Folhapress | 08:10 - 01/10/2025

