Virginia embarca para Madri em meio a rumores de romance com Vini Jr

A influenciadora de 26 anos viajou novamente para a Espanha, onde vive o jogador do Real Madrid. Especulações sobre um possível romance começaram após ela ser vista no aniversário de 25 anos do atleta

01/10/2025 07:32 ‧ há 35 minutos por Notícias ao Minuto

Fama

VIRGÍNIA-FONSECA

A influenciadora Virginia Fonseca, 26, embarcou na noite desta terça-feira (30) para Madri, na Espanha, onde vive o jogador Vini Jr., do Real Madrid. Em meio a rumores de um possível envolvimento com o atleta, esta é a terceira vez apenas em setembro que ela viaja para o país europeu.

 

Embora não tenha revelado oficialmente o destino, seu assessor e amigo Hebert Gomes publicou um vídeo exibindo o cartão de embarque, que confirmava a saída do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, rumo à capital espanhola.

O voo estava marcado para as 19h15. Pouco depois, às 19h30, Virginia compartilhou um story no Instagram para os mais de 52 milhões de seguidores, avisando que só voltaria a falar quando chegasse ao destino.

As especulações sobre um romance com Vini Jr. começaram em julho, quando a influenciadora foi vista na festa de 25 anos do jogador. Desde então, ela já esteve na Espanha em outras duas ocasiões no mesmo mês.

Virginia está solteira desde maio, quando anunciou o fim de seu casamento de cinco anos com o cantor Zé Felipe. Eles são pais de três filhos: Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, que completou 1 ano recentemente.

Ana Castela pesca pela primeira vez em viagem com Zé Felipe e família

Ana Castela pesca pela primeira vez em viagem com Zé Felipe e família

A cantora se divertiu em passeio no Pantanal ao lado de Zé Felipe, Leonardo e Poliana Rocha, onde registrou seu primeiro peixe. O momento rendeu brincadeiras, reforçou rumores de romance e contou até com montagem em inteligência artificial para ampliar a captura

Notícias ao Minuto | 06:10 - 29/09/2025

