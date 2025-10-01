Duda está na roça; Walério, Rayane e Renata disputam prova do fazendeiro em 'A Fazenda 17'

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O poder da chama alterou radicalmente a formação de roça desta terça-feira (30) em A Fazenda 17. Detentora do poder, Yoná Sousa colocou Walério Araújo no segundo banquinho da roça.

Yoná tirou todos os onze votos de Matheus Martins, que havia sido o mais votado pela casa, e transferiu-os para Walério, que ficou visivelmente chocado.

O primeiro banquinho da roça foi ocupado por Rayane Figliuzzi, indicada pelo fazendeiro Dudu Camargo.

Yoná tinha ainda o pergaminho branco, que entregou a Duda Wendling. Duda teve o poder de escolher dois peões da sede para poderem ser puxados pelo segundo roceiro na dinâmica da "puxada da Baia". Ela escolheu Fernando Sampaio e Luiz Mesquita.

O poder de Duda no entanto, não teve grandes efeitos, já que Walério indicou a ela própria para ocupar o terceiro banquinho. O quarto banquinho foi ocupado por Renata Muller, que sobrou na dinâmica Resta Um.

Renata vetou Duda da prova do fazendeiro. Na próxima quinta-feira (2), portanto, Renata, Walério e Rayane disputam a prova. Um deles sairá campeão e os outros dois vão brigar com Duda pelos votos do público.

BARRACO

A noite de votação, mais uma vez, terminou em briga generalizada na casa. Fernando Sampaio e Gaby Spanic trocaram acusações, Carol Lekker e Rayane voltaram a brigar e Dudu foi novamente acusado de não tomar banho.