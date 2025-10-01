Notícias ao Minuto
Parecem gays? Famosos que tiveram que se assumir héteros

De personagens queer a rumores persistentes, várias celebridades já precisaram esclarecer publicamente sua s-xualidade após especulações e interpretações equivocadas de fãs e da mídia

01/10/2025 09:30 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Fama

Celebridades

Existem algumas estrelas que todos sempre presumiram fazer parte da comunidade LGBTQ+, mas, na verdade, não fazem. Algumas delas até estão em casamentos heterossexuais, mas isso não é suficiente para convencer os fãs. Seja porque interpretam um personagem queer na tela, têm relacionamentos próximos com outras estrelas da comunidade ou fizeram um comentário que foi mal interpretado, todas essas estrelas sentiram a necessidade de esclarecer sua s-xualidade.

 

Então, clique para descobrir quais celebridades se declararam heterossexuais.

