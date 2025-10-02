Você recusaria um título da Realeza? Esse famoso rejeitou duas vezes!

© <p>Getty Images</p>

Se formos considerar as maiores honras que as pessoas sonham alcançar como reconhecimento pelos seus trabalhos ao logo da vida, ser nomeado "Sir" ou "Dama" pelo monarca da Inglaterra provavelmente estaria lá topo da lista - se é que alguém sequer consegue sonhar com isso. É possível ser nomeado cavaleiro ou dama não importa sua profissão, mas, dentre as funções que mais receberam esses títulos, estão serviços públicos e políticos, educação e artes.

Além disso, o título não é reservado aos cidadãos britânicos. Qualquer nacionalidade pode receber título de cavaleiro ou dama. Na galeria, saiba quem são os astros e estrelas que também podem ser chamados de Sir ou Dama em Hollywood... E quem foi o rebelde que recusou o título!