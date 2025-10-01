Quem é Guilherme Magon, que vem ganhando elogios como Leonardo Roitman em 'Vale Tudo'

© <p>Globo/Divulgação</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O reencontro emocionante entre Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo Roitman (Guilherme Magon), exibido no capítulo de "Vale Tudo" da última terça-feira (30), parou as redes sociais. A cena foi celebrada pelos fãs como um dos grandes momentos do remake da novela, com elogios rasgados ao trabalho dos intérpretes.

E se depender da trama, as lágrimas do público estão longe de acabar. Nos próximos capítulos, Leonardo, até então dado como morto, volta definitivamente para a casa da família, carregando consigo uma série de revelações que prometem movimentar a história.

A presença dele recoloca no centro do enredo o mistério sobre o passado de Odete Roitman (Debora Bloch) e a culpa imposta à filha Heleninha.

Na nova versão assinada por Manuela Dias, diferente da novela de 1988, Leonardo não morreu no acidente que marcou a juventude da irmã. Ele sobreviveu com sequelas físicas e emocionais, mas foi mantido em segredo por Odete, que temia o estigma em torno do filho.

Essa decisão não apenas abalou Heleninha, que cresceu acreditando ser responsável pela tragédia, como também afetou o destino de Afonso (Humberto Carrão), já que Leonardo é o único doador compatível capaz de salvá-lo da leucemia.

Mas, afinal, quem é Guilherme Magon, o ator que tem emocionado o público na pele de Leonardo? Aos 39 anos, o artista pode ser novidade para muitos telespectadores, mas carrega uma sólida carreira no teatro.

Formado no Teatro Escola Célia Helena e na Oficina de Atores da Globo, ele ganhou projeção nacional ao assumir o papel principal no musical Cabaret, em 2011, dividindo cena com Claudia Raia, após substituir Reynaldo Gianecchini durante seu tratamento de saúde.

Desde então, Magon tem se consolidado em diferentes linguagens. Na televisão, participou de produções como "Assédio" (2018), "O Coro: Sucesso", "Aqui Vou Eu" (2022), dirigida por Miguel Falabella, e "O Som e a Sí­laba" (2024). No cinema, integrou o elenco de "Rinha" (2008). Paralelamente, mantém forte ligação com a música e costuma publicar vídeos cantando e fazendo esquetes humorísticas em suas redes sociais.

O reconhecimento recente em "Vale Tudo" representa, para muitos, a consagração de um artista que já mostrava talento nos palcos. "Esse ator merece prêmio, é muito real em cena", elogiou uma fã após a exibição do capítulo.

Agora, com Leonardo no centro da trama, Guilherme Magon deve ter ainda mais espaço para mostrar seu alcance artístico.