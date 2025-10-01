D4vd tem show cancelado no Lollapalooza Brasil 2026 após caso de jovem morta

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor D4vd, que antes havia sido anunciado como uma das atrações do Lollapaloza Brasil 2026, teve a sua participação cancelada. A informação é da assessoria do Lollapalooza Brasil.

O cantor se tornou alvo de controvérsias nas últimas semanas após a descoberta do corpo de uma jovem de 15 anos, Celeste Rivas, em um Tesla registrado em seu nome. Segundo a polícia de Los Angeles, há indícios de que a garota teria morrido semanas antes de ter sido encontrada.

A emissora ABC News Los Angeles disse que o carro de D4vd foi multado num estacionamento de Hollywood em 3 de setembro, cinco dias antes da descoberta do corpo, no dia 8, por ter ultrapassado a norma do bairro de permanência máxima de três dias. Depois que Rivas foi encontrada, moradores da região disseram que o veículo permaneceu ali por mais de um mês.

Na semana anterior, o site TMZ noticiou que as autoridades fizeram uma operação de 12 horas na casa de D4vd, onde encontraram uma foto íntima e um vídeo em que o artista e Rivas aparecem juntos. Foram também identificados vestígios de sangue como possíveis indícios de violência.

De acordo com fontes próximas ao caso, os registros encontrados reforçam a hipótese de que a vítima e o cantor mantinham uma relação de intimidade antes do crime.

Em entrevista ao TMZ, a mãe de Rivas disse que a filha estava desaparecida havia mais de um ano e que ela namorava um homem chamado David. Além disso, uma canção de D4vd que vazou na internet em 2023 descrevia uma paixão por uma garota chamada Celeste.

Ele estava em turnê nos Estados Unidos, que também foi suspensa. A equipe do artista diz que ele é inocente e está colaborando com as investigações.

O rapper veio ao Brasil em junho para divulgar o lançamento de seu álbum "Withered", com o qual estava em turnê nos Estados Unidos, também cancelada em 19 de setembro em função das investigações.

Ainda não foi anunciado se haverá um substituto para o line-up do Lollapalooza.