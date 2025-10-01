Notícias ao Minuto
Procurar

D4vd tem show cancelado no Lollapalooza Brasil 2026 após caso de jovem morta

Adolescente de 15 anos foi encontrada morta dentro do carro do rapper e polícia suspeita que ela já estivesse sem vida havia semanas; investigações apontam possível relação próxima com D4vd

D4vd tem show cancelado no Lollapalooza Brasil 2026 após caso de jovem morta

© Getty Images

Folhapress
01/10/2025 15:23 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Escândalo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor D4vd, que antes havia sido anunciado como uma das atrações do Lollapaloza Brasil 2026, teve a sua participação cancelada. A informação é da assessoria do Lollapalooza Brasil.

 

O cantor se tornou alvo de controvérsias nas últimas semanas após a descoberta do corpo de uma jovem de 15 anos, Celeste Rivas, em um Tesla registrado em seu nome. Segundo a polícia de Los Angeles, há indícios de que a garota teria morrido semanas antes de ter sido encontrada.

A emissora ABC News Los Angeles disse que o carro de D4vd foi multado num estacionamento de Hollywood em 3 de setembro, cinco dias antes da descoberta do corpo, no dia 8, por ter ultrapassado a norma do bairro de permanência máxima de três dias. Depois que Rivas foi encontrada, moradores da região disseram que o veículo permaneceu ali por mais de um mês.

Na semana anterior, o site TMZ noticiou que as autoridades fizeram uma operação de 12 horas na casa de D4vd, onde encontraram uma foto íntima e um vídeo em que o artista e Rivas aparecem juntos. Foram também identificados vestígios de sangue como possíveis indícios de violência.

De acordo com fontes próximas ao caso, os registros encontrados reforçam a hipótese de que a vítima e o cantor mantinham uma relação de intimidade antes do crime.

Em entrevista ao TMZ, a mãe de Rivas disse que a filha estava desaparecida havia mais de um ano e que ela namorava um homem chamado David. Além disso, uma canção de D4vd que vazou na internet em 2023 descrevia uma paixão por uma garota chamada Celeste.

Ele estava em turnê nos Estados Unidos, que também foi suspensa. A equipe do artista diz que ele é inocente e está colaborando com as investigações.

O rapper veio ao Brasil em junho para divulgar o lançamento de seu álbum "Withered", com o qual estava em turnê nos Estados Unidos, também cancelada em 19 de setembro em função das investigações.

Ainda não foi anunciado se haverá um substituto para o line-up do Lollapalooza.

Quem é D4vd, cantor ligado ao caso de um corpo que foi encontrado em seu carro

Quem é D4vd, cantor ligado ao caso de um corpo que foi encontrado em seu carro

O caso atraiu a atenção do público e o interesse pelo cantor no Brasil atingiu pico de buscas, segundo dados do Google Trends. Apesar de nenhuma acusação formal ter sido feita, a assessoria do artista afirma que o cantor é inocente e que ele está colaborando com as investigações.

Folhapress | 10:36 - 27/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

VIRGÍNIA-FONSECA

Virginia embarca para Madri em meio a rumores de romance com Vini Jr

2

fama

Instagram

Ex-atriz da Globo, Cássia Linhares faz alerta após pegar infecção alimentar

3

fama

D4vd

Polícia afirma que jovem descoberta em carro de D4vd estava morta havia semanas

4

fama

Televisão

Quem é Guilherme Magon, que vem ganhando elogios como Leonardo Roitman em 'Vale Tudo'

5

fama

Tilly Norwood

Entenda polêmica de Tillly Norwood, atriz gerada por IA que enfureceu Hollywood

6

fama

Polêmica!

Otavio Augusto diz que está tudo resolvido entre ele e Grazi Massafera

7

fama

Celebridades

Parecem gays? Famosos que tiveram que se assumir héteros

8

fama

Novela

Alexandre Nero e Carolina Dieckmmann gravam cenas finais de 'Vale Tudo'

9

fama

Escândalo

D4vd tem show cancelado no Lollapalooza Brasil 2026 após caso de jovem morta

10

fama

Redes Sociais

Hailey Bieber posa sensual e recebe elogios de estrelas da moda