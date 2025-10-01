Equipe de Gaby Spanic diz que tomará medidas contra Fernando Sampaio em A Fazenda 17

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe que cuida da carreira da atriz Gaby Spanic, confinada no reality A Fazenda 17 (Record), usou as redes sociais para dizer que tomará todas as medidas cabíveis contra o ator Fernando Sampaio, que com ela divide a sede do programa.

Segundo a equipe, Fernando tem tido atitudes xenofóbicas e feito declarações que ofendem a atriz e cantora. Em nota, afirma que "não toleramos qualquer tipo de desrespeito à sua trajetória, à sua nacionalidade e à sua dignidade". "Reiteramos nosso compromisso em zelar pela integridade pessoal e profissional de Gaby Spanic", encerra o comunicado.

Na formação da Roça da última terça-feira (30), Fernando e Gaby discutiram ao vivo. A cantora disse que o colega sempre tem atitudes violentas na casa e lembrou que ele jogou água no rosto de Tàmires. "Cale a sua boca. Eu me sinto com medo desse homem. Ele é muito perigoso", disse.

Em resposta, Sampaio a chamou de mentirosa e afirmou que "ela está criando outra narrativa". E ainda disse que, caso esteja incomodada com ele, "peça para sair".

O ator também disse que Spanic foi expulsa de outro reality que participou, o La Casa de los Famosos, em 2021. A equipe dela negou que isso tenha acontecido.

"No México, o termo 'expulsada' também é utilizado para designar participantes eliminados por votação popular, e não apenas aqueles retirados por quebra de regras", disse em outra nota.