Com novas punições, produção de A Fazenda ameaça expulsar participantes

Descumprimentos de regras renderam novas punições; fazendeiro da semana, Dudu Camargo foi o responsável por anunciar o recado nada amistoso da direção para demais peões do reality show

© Reprodução / Record TV

Folhapress
01/10/2025 20:36 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Reality Show

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A produção de A Fazenda 2025 (Record) alertou que peões que causam punições propositalmente podem ser expulsos do programa.

 

Dois descumprimentos de regras renderam novas punições. "Os moradores da baia são proibidos de usar o reservado da sede, pias do banheiro, chuveiros, piscina, ofurô e ducha da área externa (piscina). É obrigatório o uso do microfone durante todo o tempo de permanência", disse o comunicado da produção.

Por não seguirem as exigências do reality rural, os peões foram castigados com a falta de gás e o fechamento da academia. "Pelo descumprimento desta regra, vocês terão a prorrogação da punição do gás para mais 24 horas e ficarão sem academia por 48 horas."

A produção de A Fazenda 17 ainda ameaçou expulsar os causadores das punições. "A sequência de punições causadas propositalmente pode acarretar consequências específicas para o peão que gerar a punição e até levar à eventual expulsão", concluiu o Fazendeiro Dudu Camargo, que leu o aviso aos confinados.

Equipe de Gaby Spanic diz que tomará medidas contra Fernando Sampaio em A Fazenda 17

Equipe de Gaby Spanic diz que tomará medidas contra Fernando Sampaio em A Fazenda 17

A cantora disse que o colega sempre tem atitudes violentas na casa. "Eu me sinto com medo desse homem. Ele é muito perigoso", desabafou a atriz

Folhapress | 16:48 - 01/10/2025

