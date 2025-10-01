Com novas punições, produção de A Fazenda ameaça expulsar participantes

© Reprodução / Record TV

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A produção de A Fazenda 2025 (Record) alertou que peões que causam punições propositalmente podem ser expulsos do programa.

Dois descumprimentos de regras renderam novas punições. "Os moradores da baia são proibidos de usar o reservado da sede, pias do banheiro, chuveiros, piscina, ofurô e ducha da área externa (piscina). É obrigatório o uso do microfone durante todo o tempo de permanência", disse o comunicado da produção.

Por não seguirem as exigências do reality rural, os peões foram castigados com a falta de gás e o fechamento da academia. "Pelo descumprimento desta regra, vocês terão a prorrogação da punição do gás para mais 24 horas e ficarão sem academia por 48 horas."

A produção de A Fazenda 17 ainda ameaçou expulsar os causadores das punições. "A sequência de punições causadas propositalmente pode acarretar consequências específicas para o peão que gerar a punição e até levar à eventual expulsão", concluiu o Fazendeiro Dudu Camargo, que leu o aviso aos confinados.