Robbie Williams revela síndrome de Tourette e desabafa: “Estou apavorado”

© Getty

Robbie Williams, 51 anos, revelou publicamente que foi diagnosticado com síndrome de Tourette. O cantor britânico falou sobre o tema durante participação no podcast I'm ADHD! No You're Not e descreveu a condição como “intrusiva”, destacando que ainda busca formas de lidar com os sintomas em sua rotina.

Segundo Williams, os principais efeitos que sente estão ligados a pensamentos repetitivos e persistentes. “Acabei de perceber que tenho síndrome de Tourette, mas ela não desaparece. São pensamentos intrusivos que simplesmente não vão embora”, disse.

O artista também contou que mantém uma relação de ansiedade com os palcos. Questionado sobre a expectativa para a nova turnê, respondeu: “Não exatamente. Estou apavorado”. Mesmo diante de grandes plateias, afirmou que não consegue se distrair com a energia do público.

Williams explicou que a imagem confiante no palco não reflete seu estado interior. “Pareço corajoso, pomposo, presunçoso, mas na verdade me sinto o oposto disso o tempo todo”, declarou.

Na mesma entrevista, comentou ainda que passou por testes para investigar a possibilidade de autismo, mas o resultado foi negativo.

A síndrome de Tourette é um distúrbio neurológico marcado por tiques motores e vocais. Embora não tenha cura, pode ser controlada com terapias e medicamentos. Entre os artistas que também convivem com a condição está a cantora Billie Eilish.