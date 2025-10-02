Notícias ao Minuto
Rayane Figliuzzi é a nova fazendeira; Walério Araújo e Renata Muller estão na roça

Rayane Figliuzzi venceu a prova do fazendeiro em A Fazenda 17 e escapou da roça. Com isso, Walério Araújo, Renata Muller e Duda Wendling disputam a preferência do público. O participante menos votado será eliminado na noite desta quinta-feira

Folhapress
02/10/2025 10:30 ‧ há 23 minutos por Folhapress

Fama

A Fazenda

(FOLHAPRESS) - A disputa foi acirrada nesta quarta-feira (1º) em A Fazenda 17. Por pouca diferença de pontos, Rayane Figliuzzi venceu a prova e se tornou, pela segunda vez, a fazendeiro.

 

Com isso, Walério Araújo e Renata Muller vão enfrentar Duda Wendling pelos votos do público. O menos votado deixa o reality na próxima quinta-feira (2).

A prova consistia em uma gincana envolvendo tiro ao alvo, agilidade e equilíbrio. Rayane havia sido indicada à roça por Dudu Camargo.

Já Walério foi parar na roça por determinação de Yoná Sousa, que tinha o poder da chama. Duda Wendling foi puxada por Walério e Renata perdeu na dinâmica Resta Um.

Robbie Williams revela síndrome de Tourette e desabafa: “Estou apavorado”

Robbie Williams revela síndrome de Tourette e desabafa: “Estou apavorado”

Cantor britânico contou em podcast que convive com pensamentos intrusivos e ansiedade antes dos shows. Robbie Williams admitiu que a imagem confiante no palco é uma máscara e que ainda busca estratégias para lidar com os sintomas da síndrome de Tourette

Notícias ao Minuto | 07:06 - 02/10/2025

