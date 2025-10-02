Rayane Figliuzzi é a nova fazendeira; Walério Araújo e Renata Muller estão na roça

© Reprodução- Instagram

(FOLHAPRESS) - A disputa foi acirrada nesta quarta-feira (1º) em A Fazenda 17. Por pouca diferença de pontos, Rayane Figliuzzi venceu a prova e se tornou, pela segunda vez, a fazendeiro.

Com isso, Walério Araújo e Renata Muller vão enfrentar Duda Wendling pelos votos do público. O menos votado deixa o reality na próxima quinta-feira (2).

A prova consistia em uma gincana envolvendo tiro ao alvo, agilidade e equilíbrio. Rayane havia sido indicada à roça por Dudu Camargo.

Já Walério foi parar na roça por determinação de Yoná Sousa, que tinha o poder da chama. Duda Wendling foi puxada por Walério e Renata perdeu na dinâmica Resta Um.