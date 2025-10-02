Notícias ao Minuto
Angélica promoverá reunião e bate-papo entre amigos em nova atração do GNT

Novo programa de Angélica no GNT estreia dia 16 com formato ao vivo, dinâmicas leves e conversas descontraídas sobre temas atuais. A atração terá participação fixa de André Marques, que também cozinha no estúdio, e trilha sonora ao vivo comandada por Aline Wirley

Angélica promoverá reunião e bate-papo entre amigos em nova atração do GNT

© Divulgação / TV Globo

Folhapress
02/10/2025 13:15 ‧ há 30 minutos por Folhapress

Fama

GNT

(FOLHAPRESS) - A partir do próximo dia 16, a apresentadora Angélica vai encarar um novo desafio no GNT. Ela vai estrear o programa Angélica Ao Vivo, que reunirá sempre quatro pessoas para dinâmicas divertidas e conversas sobre temas diversos.

 

A cada episódio, no ar a partir das 22h30, ela terá a companhia de amigos para bater papo sobre rotina, tendências, sociedade, dilemas, atualidade, dentre outros temas.

"A experiência de voltar a fazer ao vivo é maravilhosa, tem uma adrenalina. Neste programa, a fórmula está na espontaneidade, a direção e o roteiro são muito mais livres", diz ela.

Com ela estará André Marques, que além de participar da conversa, será o responsável por preparar alguns quitutes. Uma banda ao vivo, com Aline Wirley à frente, dará o tom musical da atração.

"Sempre falei que só voltaria para a TV se fosse para fazer coisas associadas ao que eu gosto muito, como gastronomia. E ainda veio junto a Angélica, na empresa que eu tenho muita gratidão, onde trabalhei quase 30 anos", diz Marques.

