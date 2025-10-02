Notícias ao Minuto
Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência por corpos de Lewy, diz filho

Aos 82 anos, Milton Nascimento foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy, condição que combina sintomas semelhantes ao Alzheimer e ao Parkinson. A confirmação veio após viagem recente com o filho Augusto, que relatou sinais de perda de memória e piora cognitiva do cantor.

© <p>Getty Images</p>

Folhapress
02/10/2025 10:47 ‧ há 3 horas por Folhapress

Fama

MILTON-NASCIMENTO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milton Nascimento, 82 anos, recebeu o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL). A informação é de seu filho, o empresário Augusto Nascimento, que em entrevista à Revista Piauí, descreveu uma viagem ao lado do pai depois da qual o cantor teria recebido o diagnóstico.

 

Depois de um primeiro semestre atarefado em 2025, em que Milton foi homenageado pela escola de samba Portela e viu ser lançado um documentário sobre sua última turnê, Augusto afirma que o artista passava a viver episódios de falta de memória.

Segundo ele, Milton costumava passar horas contando diferentes histórias de sua vida, mas passava a se repetir em muitas delas em questão de poucos minutos. Em março, em entrevista ao Jornal Nacional, Augusto já havia revelado que o pai lidava com a doença de Parkinson há dois anos.

Em abril, o clínico geral do cantor, Weverton Siqueira, começou a testar Milton para verificar domínios cognitivos como a atenção, a capacidade de cálculo, a orientação pelo espaço e a fala. Foi a primeira vez em dez anos, nas palavras de Augusto, que o médico se assustou com o estado do músico.

Segundo o filho, foi ali que lhe ocorreu a ideia de viajar com o pai. "Quando vi que o meu pai apresentava uma piora brusca no quadro cognitivo, perguntei ao médico se seria uma loucura fazer uma viagem de motorhome com ele pelos Estados Unidos", disse Augusto ao veículo.

Siqueira aprovou a ideia e em 7 de maio Milton e Augusto embarcaram para Dallas, no Texas. A viagem então seguiu para Phoenix, no Arizona, onde os dois alugaram um motorhome. Eles permaneciam no veículo durante o dia e dormiam em Airbnbs pela noite. Foram 4 mil km percorridos em 17 dias. "Meu pai contava para todo mundo como se tivesse sido a melhor coisa da vida dele", afirmou Augusto à revista.

Poucas semanas depois da viagem, Milton recebeu o novo diagnóstico de seu médico. A demência por corpos de Lewy (DCL) é o terceiro tipo mais comum de demência e resulta da degeneração e morte de células nervosas no cérebro. A deterioração dessas células acontece quando as mesmas apresentam um depósito anormal de proteínas conhecidas como "corpos de Lewy".

A DCL se manifesta por sintomas próximas às doenças de Alzheimer e de Parkinson.

Notícias ao Minuto | 07:06 - 02/10/2025

