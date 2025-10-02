Chefe do órgão que regula mídia nos EUA irá ao Senado falar sobre Jimmy Kimmel

Notícias ao Minuto
Brendan Carr, chefe da Comissão Federal de Comunicações (FCC), testemunhará no Senado americano por conta da suspensão do programa de Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel Live!

© <p>Getty Images</p>

Folhapress
02/10/2025 18:23 ‧ há 21 minutos por Folhapress

Fama

Televisão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brendan Carr, chefe da Comissão Federal de Comunicações (FCC), principal órgão regulador de mídia nos Estados Unidos, testemunhará no Senado americano por conta da suspensão do programa de Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel Live!, que ficou fora do ar durante uma semana em setembro após o apresentador comentar o assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk.

 

"A turma do Maga [movimento Make America Great Again] está desesperada para caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo de tudo para tirar proveito político disso", disse ele durante uma das transmissões do talk show.

"Entre uma acusação e outra, também houve luto", acrescentou. No dia do assassinato, ele fez uma publicação em seu Instagram, em que condenou o ataque e desejou o bem da família de Kirk.

Carr condenou os comentários de Kimmel ao participar de um podcast conservador, em que aconselhou as emissoras americanas a lidarem com colocações do tipo. "Nós podemos fazer isso do jeito fácil ou difícil", disse ele na ocasião.

Onúncio da suspensão foi feito no dia 17 pela Sinclair e pela Nexstar, duas grandes donas de afiliadas da ABC. É à comissão presidida por Carr que cabe a aprovação de uma grande fusão em andamento entre a Nexstar e a empresa Tegna, que, uma vez aprovada, traria à primeira o alcance televisivo a 90% dos domicílios americanos.

Quando a Disney, dona da ABC, optou por retomar a transmissão do programa, decisão que sucedeu uma série de protestos de celebridades e prejuízos por parte da empresa, Carr afirmou não ter tido qualquer relação com a decisão de suspender Kimmel.

