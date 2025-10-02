Notícias ao Minuto
Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

Não há informação se o consumo da bebida teria ocorrido no DF; Hungria artista deu entrada em hospital com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica

© Divulgação / Flaney

Rafael Damas
02/10/2025 15:23 ‧ há 1 hora por Rafael Damas

Fama

Saúde

Nesta quinta-feira (2), o rapper Hungria, de 34 anos de idade, foi internado em um hospital em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada. 

 

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star, o artista deu entrada na unidade hospitalar com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. 

O hospital destacou que Hungria, que é de Ceilândia, periferia de Brasília, está em avaliação médica e que não há informação se o consumo da bebida teria ocorrido em Brasília, já que oficialmente o Distrito Federal ainda não conta com nenhum caso confirmado de intoxicação por metanol.

Nas redes sociais, a equipe do músico disse que ele está sendo acompanhado pelos médicos e “fora de risco eminente”. Informou ainda que a agenda de shows para o fim de semana está cancelada e agradece o apoio dos fãs.

