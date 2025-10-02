Notícias ao Minuto
Procurar

Rapper Hungria faz hemodiálise e passa por tratamento com etanol

O artista omeçou a apresentar quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, após consumir vodca na casa de um amigo, em Brasília

Rapper Hungria faz hemodiálise e passa por tratamento com etanol

© Divulgação

Folhapress
02/10/2025 17:24 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Emergência Médica

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rapper Hungria passará por sessões de hemodiálise e também foi submetido a um tratamento com etanol. As informações foram confirmadas a Splash pela assessoria de imprensa do artista.

 

"O cantor Hungria permanece em acompanhamento médico no Hospital DF Star, em Brasília. Por precaução, ele será submetido a sessões de hemodiálise e já está recebendo tratamento adequado com etanol, conforme indicação médica", informou a equipe de Hungria em atualização de comunicado oficial.

A reportagem questionou a assessoria de imprensa do Hospital DF Star sobre o tratamento. A reportagem será atualizada caso comentem sobre os procedimentos.

ENTENDA O CASO

Músico apresenta quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, informou a unidade de saúde. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo, em Brasília.

O cantor encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo. Equipe do artista

Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro. Hospital DF Star

Boletim é assinado pelos médicos Leandro Machado, Guilherme Meyer e Allisson B Barcelos Borges.

Equipe do cantor também anunciou o adiamento de shows. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", diz trecho de comunicado.

Gustavo da Hungria Neves, ou ''Hungria Hip Hop'', começou a viralizar na internet aos 14 anos. Com mais de 12,1 milhões de seguidores no Instagram, o músico soma hits nacionais.

Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

Não há informação se o consumo da bebida teria ocorrido no DF; Hungria artista deu entrada em hospital com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica

Rafael Damas | 15:23 - 02/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

MILTON-NASCIMENTO

Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência por corpos de Lewy, diz filho

2

fama

LEONARDO-CANTOR

Mulher de Leonardo diz que 'adotou' adolescente para brincar com Zé Felipe e depois o devolveu

3

fama

ROBBIE-WILLIAMS

Robbie Williams revela síndrome de Tourette e desabafa: “Estou apavorado”

4

fama

Saúde

Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

5

fama

Realeza britânica

Você recusaria um título da Realeza? Esse famoso rejeitou duas vezes!

6

fama

Emergência Médica

Rapper Hungria faz hemodiálise e passa por tratamento com etanol

7

fama

Jessy Schram

Atriz fala sobre gravidez de personagem e diz o que esperar da 11ª temporada de 'Chicago Med'

8

fama

Televisão

Chefe do órgão que regula mídia nos EUA irá ao Senado falar sobre Jimmy Kimmel

9

fama

Justiça

Gato Preto vira réu por tentativa de homicídio em acidente de trânsito e deve ir à júri popular

10

fama

Família real

Harry afirma que estão tentando sabotar reconciliação com a Família Real