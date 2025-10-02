Dony De Nuccio vira dono de TV nos Estados Unidos

© Divulgação / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Dony de Nuccio usou as redes sociais para anunciar que a partir de agora é dono de uma emissora de TV nos Estados Unidos. Ele se tornou o maior acionista da TV Connect USA, a primeira e única emissora americana de TV aberta em língua portuguesa, que é afiliada à CNN no país.

"Depois de muitos anos entre jornalismo, entretenimento e empreendedorismo, dei um passo que nem eu mesmo poderia prever. É o anúncio mais inesperado e impactante da minha carreira", diz ele.

O canal, com transmissão de conteúdo 24 horas durante sete dias por semana, possui seis anos de existência e tem o intuito de, conforme De Nuccio, se "consolidar como o principal grupo de mídia para brasileiros nos EUA".

No novo desafio, ele diz que terá a ajuda do diretor de entretenimento Cris Gomes, que por mais de 20 anos trabalhou nos bastidores do Domingão do Faustão (Globo). O outro sócio é Paulo Sérgio, fundador da emissora.

"Vocês verão a história sendo escrita diante dos seus olhos. Em pouco tempo, seremos a maior referência em jornalismo, entretenimento e esportes", disse.

Dony comprou uma casa em Miami e desde sua saída do SBT, em 2021, tinha a vontade de expandir seus negócios -ele já é dono de uma produtora de conteúdo de investimentos fora do país. Por isso, em 2023, chegou a recusar propostas, como a de comandar uma revista eletrônica no próprio SBT.