Ex-Masterchef é condenado por estupro de menina de 12 anos em SC

Jason de Souza Junior, ex-participante do reality show Masterchef, foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pelo estupro de uma menina de 12 anos

Folhapress
02/10/2025 19:23 ‧ há 1 hora por Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O chef de cozinha Jason de Souza Junior, ex-participante do reality show Masterchef, foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pelo estupro de uma menina de 12 anos em Florianópolis. A decisão foi confirmada nesta quarta-feira (1º) pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A defesa afirma que a condenação não reflete as provas e que recorrerá da sentença.

 

O processo corre em segredo de Justiça por se tratar de um crime sexual contra criança. O caso ocorreu na tarde de 31 de dezembro de 2024, no bairro Trindade, próximo à Universidade Federal de Santa Catarina. No dia seguinte, o chef foi preso em Palhoça, na Grande Florianópolis, e desde então está detido no Presídio Masculino da capital catarinense.

Em nota, o advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos criticou a condenação e disse que Jason nega o crime. "Respeitamos a decisão judicial que condenou Jason de Souza Júnior a 12 anos de prisão, mas entendemos que ela não refletiu corretamente as provas dos autos. Jason nega o crime e confia na Justiça. Recorreremos da sentença com a convicção de que a verdade prevalecerá."

Segundo a defesa, trata-se de "mais um caso em que um cidadão é levado à prisão com base exclusivamente no valor do depoimento da vítima, mesmo quando isso contraria os outros elementos de prova".

Em janeiro, quando a prisão foi efetuada, a defesa de Jason afirmou que ele havia conhecido a vítima em um aplicativo de namoro, onde ela supostamente indicava idade superior à verdadeira.

A família da vítima, entretanto, declarou à época que o homem não conhecia a criança nem seus parentes. De acordo com o relato, ela foi abordada por Jason no portão de casa, quando o suspeito estaria armado. Após cometer o crime, ele teria deixado a menina novamente nas proximidades da residência, de onde ela conseguiu retornar e contar o que havia acontecido. Os familiares a levaram ao hospital e acionaram a polícia.

Segundo a Polícia Civil, a investigação foi conduzida em sigilo. Durante o interrogatório, Jason permaneceu em silêncio e não confessou o crime.

O chef participou da nona temporada do Masterchef, exibida em 2022, mas foi eliminado ainda nas etapas iniciais do programa.

