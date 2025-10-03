Isabelle Drummond se dedica a nova função no cinema em meio a volta às novelas

© IstoÉ

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Isabelle Drummond, 31, está em plena preparação para retornar às telenovelas após seis anos, mas não largou o cinema - área à qual se dedicou desde então. Protagonista de "Coração Acelerado", novela que estreia na TV Globo em janeiro, a atriz dividiu o processo do seu curta-metragem "Blossom", disponível nas redes sociais.

"Está sendo um momento muito especial para mim. O filme já foi exibido fora do Brasil, então eu estou super amando aprender e produzir neste lugar", avaliou.

A declaração foi dada na cerimônia de abertura da 27ª edição do Festival do Rio, no Cine Odeon, na noite desta quinta-feira (2). O evento vai até o dia 12 de outubro com a exibição de aproximadamente 300 filmes em dezenas de salas da cidade, sendo 120 brasileiros.

Com papeis históricos nas telenovelas, como Cida em "Cheias de Charme" (2012) e Manuzita em "Verão 90" (2019), ela agora se prepara para viver Naiane, na substituta de "Dona de Mim" na faixa das 19h. Um papel que mescla vilanice e sofrência. Paralelamente, a atriz exalta o cinema nacional.

"Estamos num momento super importante e dando mais valor ainda ao que se faz aqui [no Brasil]", afirma.