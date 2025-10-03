Notícias ao Minuto
Leandra Leal brinca que 'O Agente Secreto' leva o Oscar se a premiação cair no Carnaval

A atriz esteve presente na sessão de abertura da 27ª edição do Festival do Rio na noite desta quinta (2), no Cine Odeon -a poucos metros do Teatro Rival, administrado por ela e por sua mãe, Ângela Leal



Folhapress
03/10/2025 08:30 ‧ há 3 horas por Folhapress

Fama

O Agente Secreto

(FOLHAPRESS) - A atriz Leandra Leal, 43, brincou, na noite de hoje (2), que o Carnaval deu sorte ao filme "Ainda Estou Aqui" na edição de 2025 do Oscar. Porta-estandarte do bloco Cordão da Bola Preta, que desfila para mais de 1 milhão de pessoas no Rio, ela associou a festa à vitória do filme na categoria Melhor Filme Internacional. Para o filme "O Agente Secreto", ela espera a mesma coincidência e vitória.

 

"Se cair no Carnaval de novo, vai [ganhar]. Ano passado eles botaram no Carnaval para dar para a gente, eu acho", brincou.

A atriz esteve presente na sessão de abertura da 27ª edição do Festival do Rio na noite desta quinta (2), no Cine Odeon -a poucos metros do Teatro Rival, administrado por ela e por sua mãe, Ângela Leal.

As duas também dividem a parceria no documentário "Nada a Fazer", que aborda a relação familiar no contexto da pandemia de Covid-19. Júlia Leal, filha de Leandra, também participa.

"É um filme muito íntimo, muito familiar, sobre esse momento do mundo tão difícil que foi a pandemia. Agora eu vejo que o mundo superou esse momento e a gente está aqui no Festival do Rio, estreando esse documentário que fala sobre arte, amor e maternidade, tantas coisas para mim importantes e que foram ressignificadas durante aquele momento", reflete.

Leandra volta às novelas em 2026, em "Coração Acelerado", e interpretará a mãe de Naiane (Isabelle Drummond) na trama, que também se aprofundará na relação entre mãe e filha.

Ex-Masterchef é condenado por estupro de menina de 12 anos em SC

Ex-Masterchef é condenado por estupro de menina de 12 anos em SC

Jason de Souza Junior, ex-participante do reality show Masterchef, foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pelo estupro de uma menina de 12 anos

Folhapress | 07:22 - 03/10/2025

