Queria causar estranheza, diz Marina Ruy Barbosa sobre série em que interpreta Richthofen

A série "Tremembé" conta a história do presídio do município homônimo onde responsáveis por crimes midiáticos cumprem pena. Além de Suzane von Richtofen, estarão retratados os irmãos Cravinhos e Elize Matsunaga

Queria causar estranheza, diz Marina Ruy Barbosa sobre série em que interpreta Richthofen

Folhapress
03/10/2025 10:45 ‧ há 1 hora por Folhapress

(FOLHAPRESS) - A atriz Marina Ruy Barbosa, 30, revelou que a caracterização para a série "Tremembé" foi feita com objetivo de causar estranheza. Ela interpreta Suzane Von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais.

 

"É uma obra de ficção, mas baseada em histórias reais. Então minha vontade, realmente, era que tivesse uma estranheza. Eu não ser a Marina de sempre e isso causar uma estranheza", revela.

A série "Tremembé" conta a história do presídio do município homônimo onde responsáveis por crimes midiáticos cumprem pena. Além de Suzane von Richtofen, estarão retratados os irmãos Cravinhos e Elize Matsunaga.

Marina marcou presença na abertura do Festival do Rio, que chega a sua 27ª edição em 2025, com mais de 300 filmes em exibição até o dia 12 de outubro. A sessão de abertura exibiu o filme "Depois da Caçada", de Luca Guadagnino, estrelado por Julia Roberts. Por ser fã da atriz estrangeira, Marina posou ao lado do pôster mandando beijos.

Ainda loira, a atriz revelou que "em breve" volta ao famoso cabelo ruivo, já que terminou as gravações de "Antártida", filme sem data prevista para a estreia e que exigia a manutenção dos fios loiros.

