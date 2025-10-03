Na véspera da sentença, Diddy Combs pede clemência e promete recomeço

© Getty Images

Na véspera de sua sentença, o rapper e produtor Sean "Diddy" Combs enviou uma carta de quatro páginas ao juiz Arun Subramanian pedindo clemência. No documento, o artista expressa arrependimento, assume total responsabilidade por seus erros passados e garante que "nunca mais cometerá um crime".

Combs, que já cumpriu 13 meses de prisão, descreveu a experiência como transformadora, declarando: "O antigo eu morreu na cadeia e uma nova versão de mim renasceu". Ele acrescentou que a prisão "ou muda você, ou te mata", e que ele escolheu viver. Seus planos para o futuro incluem retomar seu papel de pai para seus sete filhos e cuidar de sua mãe, que está doente.

Enquanto a promotoria exige uma pena de pelo menos 11 anos por acusações de transporte para prostituição, a defesa busca uma sentença de 14 meses, o que o libertaria ainda este ano. A sentença será conhecida nesta sexta-feira (3).