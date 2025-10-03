Notícias ao Minuto
Na véspera da sentença, Diddy Combs pede clemência e promete recomeço

O rapper enviou carta de quatro páginas ao juiz em que assume responsabilidade por seus erros, afirma ter mudado após a prisão e diz querer se dedicar à família. A sentença será anunciada nesta sexta-feira (3

03/10/2025 04:23 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Na véspera de sua sentença, o rapper e produtor Sean "Diddy" Combs enviou uma carta de quatro páginas ao juiz Arun Subramanian pedindo clemência. No documento, o artista expressa arrependimento, assume total responsabilidade por seus erros passados e garante que "nunca mais cometerá um crime".

 

Combs, que já cumpriu 13 meses de prisão, descreveu a experiência como transformadora, declarando: "O antigo eu morreu na cadeia e uma nova versão de mim renasceu". Ele acrescentou que a prisão "ou muda você, ou te mata", e que ele escolheu viver. Seus planos para o futuro incluem retomar seu papel de pai para seus sete filhos e cuidar de sua mãe, que está doente.

Enquanto a promotoria exige uma pena de pelo menos 11 anos por acusações de transporte para prostituição, a defesa busca uma sentença de 14 meses, o que o libertaria ainda este ano. A sentença será conhecida nesta sexta-feira (3).

Promotores pedem mais de 11 anos de prisão para Sean “Diddy” Combs

Promotores pedem mais de 11 anos de prisão para Sean “Diddy” Combs

Promotores federais defendem que Sean “Diddy” Combs cumpra ao menos 11 anos de prisão e pague multa de US$ 500 mil após condenação por transporte de homens para encontros sexuais. Defesa pede pena de 14 meses, o que permitiria sua liberdade ainda em 2025

Notícias ao Minuto | 07:30 - 30/09/2025

