Antes e agora: As estrelas infantis mais icônicas de Hollywood

Como estão hoje as crianças mais populares da indústria do entretenimento?

05/10/2025 07:15 ‧ há 42 minutos por Notícias Ao Minuto Brasil

Fama

Antes e Depois

Muitos atores conquistaram fama mundial quando ainda eram pequenos. Seja no cinema ou na TV, esses artistas tornaram alguns personagens inesquecíveis, cresceram sob os holofotes e inevitavelmente sofrem com as comparações de como eram antes e como estão atualmente.

 

Dos famosos que continuaram em evidência aos que seguiram caminhos diferentes da atuação, veja como as estrelas infantis de Hollywood mudaram fisicamente ao longo dos anos e o que fazem hoje em dia! Confira a galeria.

