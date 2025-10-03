Notícias ao Minuto
Nomes iguais: Já confundiu algum desses famosos?

Excepcionais na vida, mas bem comuns no nome

03/10/2025 14:36

Fama

Homônimos

Se pararmos bem para analisar, não existem muitos nomes por aí dando sopa, por isso é apenas uma questão de tempo até que os homônimos comecem a aparecer. Nada chocante até aqui. Mas, o que é realmente estranho, é quando duas pessoas, às vezes com séculos de diferença, deixam marcas indeléveis no mundo com exatamente o mesmo nome. Certamente, isso causa alguma confusão nos menos atentos. Afinal, como que a atriz de 'O Diabo Veste Prada' se casou com Shakespeare?

Clique na galeria a seguir e veja quantos desses famosos nomes você reconhece.

