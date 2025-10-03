Notícias ao Minuto
Procurar

A Fazenda 17: Renata Muller é a segunda eliminada

Renata tem 41 anos e é ex-mulher do ator Victor Pecoraro, com quem tem duas filhas. A relação teve um fim conturbado, com Renata acusando Victor de traí-la com Rayanne Morais. Victor e Rayanne, que também participaram de A Fazenda, estão juntos até hoje

A Fazenda 17: Renata Muller é a segunda eliminada

© Reprodução- TV Record

Folhapress
03/10/2025 11:45 ‧ há 14 minutos por Folhapress

Fama

A Fazenda 17

(FOLHAPRESS) - Com 18% dos votos do público, Renata Muller foi a eliminada de A Fazenda 17 nesta quinta-feira (2).

 

A influenciadora foi a menos votada na roça contra Duda Wendling e Walério Araújo. A enquete feita pelo F5 com os leitores previu o resultado.

Renata foi parar na roça pela dinâmica do Resta Um, em que cada peão escolhe um para salvar. O último a ser salvo vai para a roça.

Renata tem 41 anos e é ex-mulher do ator Victor Pecoraro, com quem tem duas filhas. A relação teve um fim conturbado, com Renata acusando Victor de traí-la com Rayanne Morais. Victor e Rayanne, que também participaram de A Fazenda, estão juntos até hoje.

Ex-Masterchef é condenado por estupro de menina de 12 anos em SC

Ex-Masterchef é condenado por estupro de menina de 12 anos em SC

Jason de Souza Junior, ex-participante do reality show Masterchef, foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pelo estupro de uma menina de 12 anos

Folhapress | 07:22 - 03/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

MILTON-NASCIMENTO

Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência por corpos de Lewy, diz filho

2

fama

Justiça

Ex-Masterchef é condenado por estupro de menina de 12 anos em SC

3

fama

DIDDY-RAPPER

Na véspera da sentença, Diddy Combs pede clemência e promete recomeço

4

fama

Saúde

Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

5

fama

Realeza britânica

Você recusaria um título da Realeza? Esse famoso rejeitou duas vezes!

6

fama

A Fazenda 17

A Fazenda 17: Renata Muller é a segunda eliminada

7

fama

Justiça

Bebê do Nirvana perde nova ação contra banda ao se dizer vítima de abuso sexual

8

fama

Jessy Schram

Atriz fala sobre gravidez de personagem e diz o que esperar da 11ª temporada de 'Chicago Med'

9

fama

Tremembé

Queria causar estranheza, diz Marina Ruy Barbosa sobre série em que interpreta Richthofen

10

fama

Emergência Médica

Rapper Hungria faz hemodiálise e passa por tratamento com etanol