A Fazenda 17: Renata Muller é a segunda eliminada

© Reprodução- TV Record

(FOLHAPRESS) - Com 18% dos votos do público, Renata Muller foi a eliminada de A Fazenda 17 nesta quinta-feira (2).

A influenciadora foi a menos votada na roça contra Duda Wendling e Walério Araújo. A enquete feita pelo F5 com os leitores previu o resultado.

Renata foi parar na roça pela dinâmica do Resta Um, em que cada peão escolhe um para salvar. O último a ser salvo vai para a roça.

Renata tem 41 anos e é ex-mulher do ator Victor Pecoraro, com quem tem duas filhas. A relação teve um fim conturbado, com Renata acusando Victor de traí-la com Rayanne Morais. Victor e Rayanne, que também participaram de A Fazenda, estão juntos até hoje.